Estalla un almacén de explosivos en Myanmar: 46 muertes

La detonación sucedió en una área de Myanmar bajo control rebelde, en una bodega que almacenaba explosivos para la minería

Regeneración, 1 de junio 2026– Al menos 46 personas fallecieron y 70 resultaron heridas en una explosión el domingo en la aldea de Kaung Tat, localizada en el estado de Shan, al noreste de Myanmar, cerca de la frontera con China, según informaron medios locales y un grupo insurgente.

🇲🇲 Una devastadora explosión en un depósito de explosivos para minería en Myanmar causó la muerte de al menos 55 personas y dejó a unas 70 heridas. pic.twitter.com/8JddxNVF6o — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) May 31, 2026

Reportes

El diario birmano The Irrawaddy reportó que al menos 46 personas, incluyendo a seis niños, han muerto.

Además, más de 70 personas sufrieron heridas debido a una explosión en un almacén de explosivos para minería.

Un trabajador de rescate comentó a la agencia de noticias Shwe Phee Myay que el número de fallecidos fue de 55 personas.

Varios hogares resultaron dañados por la explosión que ocurrió aproximadamente a las 12:30 hora local (05:50 GMT) y, según informes, las labores de rescate continuaban.

🚨Explosión en Myanmar deja más de 45 muertos y 70 heridos



Una enorme explosión sacudió este domingo la aldea de Kaungtup, en Myanmar, cerca de la frontera con China. El estallido ocurrió en un edificio donde se almacenaban explosivos para minería, provocando la muerte de al… pic.twitter.com/wUdmlYs6nm — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) June 1, 2026

Video

Un video que circuló en redes sociales mostraba una gran nube de humo, seguida de explosiones posteriores.

Otras imágenes mostraban varios edificios completamente destruidos.

La explosión se produjo en un área dominada por el Ejército de Liberación Nacional Ta’ang (TNLA).

Este es uno de los grupos rebeldes más influyentes de Myanmar, que ha estado luchando durante décadas por más autonomía frente al gobierno central.

Fatal Myanmar Explosion: RT Correspondent Rebecca Napitupulu Reports On Everything We Know So Far https://t.co/wrbHahD7pu pic.twitter.com/ahS44yybOA — RT_India (@RT_India_news) June 1, 2026

Grupos armados

El ala armada del Frente de Autoliberación Palaung, el TNLA, es uno de los tres grupos armados étnicos que forman la llamada Alianza de las Tres Hermandades.

La alianza ha estado llevando a cabo una rebelión armada contra el régimen militar de Myanmar, que está en el poder desde el golpe de estado de 2021.

El domingo, el TNLA reconoció la explosión en un comunicado en Facebook, mencionando que los explosivos almacenados eran utilizados en actividades mineras.

La región es famosa por sus minas ricas en rubíes.

Al menos 55 personas murieron y más de 60 resultaron heridas tras una explosión en un almacén de explosivos en Namhkam, Myanmar.



El trágico suceso ocurrió en la aldea de Kaung Tat, a unos kilómetros de la frontera con China. Según las autoridades, el estallido provocó una gran… pic.twitter.com/icC2uVve9d — Noticiero El Salvador 🇸🇻 (@NoticieroSLV) June 1, 2026

Incidente

El grupo declaró que el incidente dejó «numerosas víctimas» entre los habitantes locales, sin ofrecer un número específico.

Añadió que se ha iniciado una investigación para esclarecer las causas de la explosión y que los culpables enfrentarán la justicia.