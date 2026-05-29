Suprema Corte: Derechos Humanos para el Trabajo Sexual

La Suprema Corte de Justicia de la Nación fijará lineamientos sobre derechos humanos y regulación del trabajo sexual en México

Regeneración, 28 de mayo de 2026.– La Suprema Corte de Justicia de la Nación analizará formalmente las condiciones legales de quienes ejercen el comercio sexual.

El tribunal establecerá los primeros lineamientos obligatorios destinados a resguardar la dignidad humana de estas personas vulnerables.

El Pleno de la institución aceptó reasumir la competencia jurídica sobre un juicio de amparo originado en Puebla.

Las autoridades judiciales evaluarán exhaustivamente los alcances y límites del Estado para normar estas prácticas de manera justa.

Derivado de esta trascendental decisión, un ministro ponente recibirá el expediente para formular una propuesta formal de resolución legal.

El documento final buscará equilibrar las facultades administrativas locales con las libertades individuales que otorga la Constitución Política.

Al respecto, el ministro Giovanni Figueroa Mejía subrayó los riesgos que implican las reglas locales vigentes en diversas comunidades.

“Este asunto reviste una gran importancia, pero además es de elevada trascendencia”, puntualizó detalladamente el juzgador en sesión.

⚖️El Ministro @Giovanni_F_M argumentó que la atracción del asunto que llegó a la @SCJN daría la oportunidad de definir los alcances constitucionales y además convencionales para proteger los derechos humanos que las personas que ejercen el trabajo sexual.



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Evaluación de reglamentos locales y discriminación

La revisión del marco legal se concentrará específicamente en el ordenamiento del Código Reglamentario para el Municipio de Puebla.

La norma poblana actual sanciona de forma económica y administrativa a quienes desempeñan esta labor en la vía pública.

Los magistrados determinarán si estos castigos municipales vulneran de manera directa el derecho a la libre ocupación laboral.

Asimismo, examinarán detalladamente si los reglamentos comunales generan segregación social o prejuicios dañinos contra las personas afectadas.

Para profundizar en el debate, la Corte confrontará las atribuciones de los alcaldes con las garantías fundamentales del ciudadano.

Las determinaciones finales establecerán obligaciones claras en salud, seguridad pública y prevención de actos denigrantes contra la población.

El ministro Giovanni Figueroa Mejía señaló la urgencia de evitar abusos burocráticos mediante el uso de normas de tipo administrativo.

El funcionario advirtió rigurosamente que dichos esquemas estatales “pueden traducirse en mecanismos de criminalización” hacia el sector afectado.

Vulnerabilidad social y obligaciones del Estado

El histórico análisis jurídico representa una valiosa oportunidad institucional para redefinir la clasificación jurídica de esta actividad económica.

Los integrantes del Pleno utilizarán estándares internacionales de protección para confeccionar una resolución de vanguardia en la materia.

El Poder Judicial de la Federación buscará erradicar el desamparo institucional que históricamente ha padecido esta comunidad específica.

Las nuevas directrices obligarán a los tres niveles de gobierno a diseñar políticas públicas verdaderamente incluyentes.

Para finalizar la deliberación, los ministros coincidieron en la falta de esquemas de protección gubernamental para este sector social.

Las agresiones continuas y la marginación sistemática exigen respuestas judiciales contundentes que transformen la realidad de los ciudadanos.

El ministro Arístides Guerrero García destacó los obstáculos cotidianos que experimentan quienes realizan estas labores de manera independiente.

El experto judicial externó firmemente que “las personas que ejercen esta actividad enfrentan discriminación” en nuestro país.