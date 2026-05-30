Yucatán: Históricas Inundaciones y Caos Vial

Fuertes tormentas superan los pronósticos en Mérida y municipios de Yucatán con acumulados históricos de agua

Regeneración, 29 de mayo de 2026.– La capital yucateca sufrió este viernes la precipitación pluvial más severa reportada en toda la semana actual.

El volumen de agua acumulada alcanzó rangos históricos de entre 90 y 131 milímetros en la región.

Las autoridades de Protección Civil confirmaron: «La capital yucateca tuvo este viernes la jornada de lluvia más intensa de la semana».

Este gran impacto meteorológico superó por completo las estimaciones previas que tenían los especialistas del clima.

A causa de esta situación, el Centro Hidrometeorológico Regional Mérida había anticipado un escenario mucho menos drástico para hoy.

Los expertos esperaban originalmente valores máximos de apenas 50 milímetros de agua sobre la demarcación estatal.

Sin embargo, la tormenta vespertina duplicó el valor máximo previsto por los meteorólogos durante este día.

El fenómeno natural descargó en pocas horas el equivalente total de líquido estimado para todo el mes.

🌧️ Ante las lluvias registradas en el estado, la prevención es nuestra mejor herramienta. Mantente informado a través de los canales oficiales, evita transitar por zonas inundadas y conduce con precaución. 🚗⚠️



Ante cualquier emergencia, llama al 9-1-1. pic.twitter.com/hnam6HpLev — Gobierno de Yucatán (@GobYucatan) May 30, 2026

Severos daños materiales en la región

Como consecuencia inmediata del fuerte aguacero, se generaron inundaciones de gran magnitud en diversos sectores urbanos.

Las principales vialidades de Mérida registraron cientos de vehículos varados debido a los altos niveles del agua.

De igual forma, el potente evento meteorológico provocó interrupciones severas en el suministro de la energía eléctrica local.

Los municipios rurales cercanos como Progreso también reportaron afectaciones similares y calles completamente anegadas por el líquido.

En este contexto de emergencia, la acumulación de agua inició formalmente en las vialidades del primer cuadro citadino.

Las autoridades de Protección Civil destacaron: «Los primeros efectos se reflejaron en el Centro Histórico de Mérida donde comenzaron a registrarse importantes acumulaciones».

Por esta razón, cientos de ciudadanos buscaron refugio urgente bajo marquesinas y locales comerciales de la zona.

Las actividades cotidianas se suspendieron temporalmente mientras bajaba la intensidad de la severa contingencia ambiental.

Evolución del fenómeno y vientos fuertes

Antes de este panorama crítico, las primeras horas del día manifestaron únicamente ligeros chubascos dispersos e intermitentes.

Después del mediodía, el personal operativo detectó nubosidad con alto potencial para generar tormentas muy intensas.

El viento alcanzó rachas de 40 kilómetros por hora mientras avanzaba el sistema nuboso sobre la urbe.

Además, los especialistas registraron más de 200 descargas eléctricas durante el momento más crítico de la tarde.

Posteriormente a una breve disminución del viento, ocurrió una segunda tormenta de fuerza mucho mayor en la localidad.

Este nuevo pulso climático complicó severamente los encharcamientos que se habían generado durante las horas previas del día.

Al respecto, las autoridades de Protección Civil de la entidad reportaron: «Los registros superiores a 100 milímetros en menos de 24 horas son poco frecuentes».

El gobierno estatal mantendrá el monitoreo constante en Mérida y municipios para atender a la población.