Error subestimar la fuerza y lo que representan los conservadores: AMLO

Conservadores financiados por oligarquía, mucho dinero, recursos de gobiernos extranjeros, tienen a mayoría de medios y apoyo de intelectuales: AMLO

Regeneración, 23 de febrero de 2023. AMLO subrayó que no hay que subestimar la fuerza de los conservadores.

Y es que durante la Mañanera le preguntaron a AMLO con relación a las elecciones de 2024 y las repercusiones del juicio a García Luna.

-«Pues no sabemos, porque siempre he sostenido que no hay que menospreciar la fuerza del bloque conservador, sería un error subestimar lo que representan».

AMLO

Así tras lo anterior el presidente de México señaló que «ellos están financiados por la oligarquía, tienen mucho dinero, cuentan a veces hasta con financiamiento de gobiernos extranjeros.

Además, «tienen de su lado a la mayoría de los medios de información, cuentan también con el apoyo de los intelectuales orgánicos».

E incluso, «hay una tradición de pensamiento conservador en México, que viene de lejos, siempre ha existido el conservadurismo», dijo AMLO

Interés

Seguidamente indicó que es «una mezcla entre intereses económicos, corruptos y conservadores, quienes han internalizado esa doctrina, y esto en México y pasa en todo el mundo».

-«…, hay una especie de fanatismo», sentenció.

Seguidamente, subrayó que «hay que procurar es que esa franja de la sociedad pues no siga ampliándose, por eso es importante impulsar la revolución de las conciencias».

Esto es, «informar, orientar, concientizar, para seguir cambiando mentalidades, y eso se logra y se ha avanzado muchísimo en México, sino fuese por eso yo no estaría aquí».

Entonces, «hay que seguirlo promoviendo y no enojarse ni perder mucho tiempo en querer convencer a gente que ya adoptó, ya ha decidido no cambiar».

-«…, a esos hay que decirles: Siga usted su camino, ahí la lleva, va bien, no se detenga», precisó AMLO.

Jóvenes

Pero los jóvenes, hasta de esas familias, sí, ya están pensando de otra manera, y esos sí, porque tienen una mente más fresca.

-«…, es como un libro en blanco, un cuaderno en blanco donde se puede avanzar mucho para que tengan un pensamiento más humano, más fraterno, no egoísta, no clasista, no racista, que no odien».

Esto es, «que lleguen a la conclusión de que sólo siendo buenos podemos ser felices y que se alejen lo más que puedan del dinero, que no conviertan al dinero en su dios, todo eso ayuda».

-«Que sean fraternos, que le tengan amor al prójimo, sí se puede, más cuando nosotros, los mexicanos afortunadamente, como también sucede en otros pueblos, tenemos una gran reserva de valores».

Así señaló AMLO tras lo cual se refirió a valores «culturales, morales, espirituales, por nuestras culturas que vienen de tiempos remotos y son profundas sus raíces».

Conserva

Entonces, sí hay que seguir adelante, pero no menospreciar al conservadurismo, «porque son bastantes, no es poca gente, son millones, nada más con que ya no sigan creciendo».

Y, «que además no regresen por sus fueros, porque entonces sí acabarían con todo, porque son muy ambiciosos y muy corruptos, y no les importa el pueblo, no le tienen amor al pueblo«.