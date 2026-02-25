Ataque suicida en tren de Moscú causa dos muertes y dos heridos

La explosión sucedió en la transitada estación de tren de Savielovsky resultó en la muerte del atacante y dejó dos policías heridos

Regeneración, 25 de febrero 2026– Un agresor cuyo nombre no se ha dado a conocer hizo estallar un artefacto explosivo junto a un coche patrulla en Moscú en la madrugada del martes, provocando su propia muerte y la de un agente de policía, además de herir a otros dos, según informaron las autoridades.

👉🏻 Ataque suicida deja un policía muerto

▪️ Ocurrió en la céntrica estación de tren en Moscú #NoticieroInternacional | #Unicanal 📺 pic.twitter.com/TFlwPVBvet — Unicanal (@Unicanal) February 24, 2026

Ataque

El ataque ocurrió poco después de la medianoche, cerca de la estación de tren de Savielovsky, en el corazón de la capital rusa.

La representación del Ministerio del Interior en Moscú se encargó de informarlo.

La explosión sucedió alrededor de las 12 de la noche en la plaza de la estación, donde el atacante se acercó a los oficiales de tráfico que se encontraban en su patrulla.

Comunicado

El comunicado indicó que el agresor falleció en el lugar y que un policía murió, mientras que otros dos heridos fueron trasladados a un hospital.

Savielovsky, ubicada al norte de la capital, es una de las principales estaciones de tren de la ciudad.

El coche policial que fue atacado sufrió severos daños, pero no se incendió, de acuerdo con la agencia de noticias oficial TASS.

Medios locales mostraron imágenes del vehículo con las ventanas rotas cerca de la vía del tren.

🇷🇺 Vídeo del atentado terrorista en la estación de tren de Savelovsky en Moscú.



Un inspector se acerca al automóvil, después de lo cual el terrorista, que estaba junto al asiento del conductor, activa un dispositivo explosivo. pic.twitter.com/Kd14i98SIB — 𝐄𝐮𝐫𝐞𝐤𝐚 𝐍𝐞𝐰𝐬 📰💻 (@EurekaNews10) February 24, 2026

Comité de Investigación de Rusia

El Comité de Investigación de Rusia, que se ocupa de crímenes de gran relevancia, dijo que ha comenzado una indagación sobre el ataque.

No se ofrecieron detalles sobre la identidad del agresor ni sobre sus posibles motivos.

Este atentado se produjo el mismo día en que se conmemoraba el cuarto aniversario de la decisión del presidente ruso, Vladímir Putin, de enviar tropas a Ucrania.