Último show de Stephen Colbert cierra con Paul McCartney

CBS argumentó al cancelarle que es económicamente inviable, sin embargo el show de Colbert posee el mejor rating del ramo

Regeneración, 22 de mayo 2026– La emisión final de The Late Show conducido por Stephen Colbert se transmitió el 21 de mayo de 2026 y presentó un elenco impresionante que concluyó con una extensa charla con Paul McCartney.

#StephenColbert began his final #LateShow by speaking directly to the audience: "We love doing the show for you but what we really love is doing the show with you." ⁠

⁠Read more about his last show: https://t.co/SIzU1lugR3 pic.twitter.com/ZSwvl4s4vn — The Hollywood Reporter (@THR) May 22, 2026

Celebridades

Las celebridades se reunieron para despedir a Stephen Colbert en su última aparición en «The Late Show».

Bryan Cranston fue el primero en hacer una aparición especial, interrumpiendo a Colbert durante su monólogo y finalmente lanzándole su sombrero de «Late Show».

Esto sucedió tras recibir la noticia de que no sería su turno en el escenario. «¿Qué demonios hago yo aquí?», bromeó Cranston mientras se alejaba enojado.

Más adelante en el monólogo, Rudd interrumpió a Colbert desde la audiencia.

Stephen Colbert got his band to play licensed music during his final show so CBS would be sued for using the music illegally.



“Oh no! I hope this doesn't cost CBS any money!” pic.twitter.com/mVfGJyS445 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) May 22, 2026

Entrevista

«Tengo curiosidad por saber cuándo empieza mi entrevista», dijo Rudd. «Tengo un poema larguísimo que quiero recitar y no quiero quedarme sin tiempo».

Rudd también mostró su desagrado al darse cuenta de que no sería el último invitado de Colbert.

Tim Meadows estaba sentado justo enfrente de Rudd entre el público y pensó que él también sería el convidado final de Colbert.

La broma continuó tras el siguiente descanso comercial.

Sorpresa

Ryan Reynolds, entre el público, se sorprendió de no haber asegurado el último lugar en el programa. «¡Ay!», exclamó Reynolds.

«Bueno, en ese caso, me alegra estar aquí, para rendir homenaje a uno de los artistas más grandes del mundo en su última noche en el Teatro Ed Sullivan», dijo Reynolds.

Cuando Colbert le agradeció, Reynolds lo aclaró. «Me refería a tu tecladista, Corey Bernhard».

Tig Notaro también estaba entre los asistentes al teatro.»Simplemente me gusta estar presente en eventos históricos», comentó la comediante.

Paul Mc Cartney

«Estaba por la zona haciendo algunos recados», dijo McCartney, al sentarse en el sofá de Colbert, antes de que ambos comenzaran una extensa entrevista.

«Solo recuerdo a las chicas del balcón», mencionó McCartney refiriéndose a su regreso al Teatro Ed Sullivan.

McCartney confesó que le cuesta lidiar con los cambios en la vida y reveló que odia tener que actualizar su iPhone.

Llamado tras bastidores debido a una emergencia, Colbert se encontró con el físico Neil deGrasse Tyson.

Portal

«Gracias a Dios que estás aquí», le expresó Colbert a Tyson, quien respondió: «En realidad, gracias a la ciencia que estoy aquí».

Tyson continuó explicando que había un portal verde tras bastidores que funcionaba como un agujero de gusano interdimensional y que ponía en peligro toda la televisión nocturna.

«¡Su cancelación ha creado una grieta en el continuo comedia-variedad-entrevista!», exclamó.

Jon Stewart llegó para leer un comunicado de Paramount, en el que decía que la empresa «cree firmemente en cubrir ambos lados» del agujero negro.

Fuerza de Ataque Cinco

El Equipo de Fuerza de Ataque Cinco —Seth Meyers, John Oliver, Jimmy Kimmel y Jimmy Fallon— se reunió para investigar el portal verde.

«Sin ti, ¿a dónde acudirán los estadounidenses para ver a un hombre blanco de mediana edad haciendo chistes sobre las noticias?», bromeó Meyers.

Mientras Kimmel bromeaba sobre un sitio web en su programa el año pasado, que «desapareció después de unos tres días», aludiendo a su suspensión en septiembre.

Cierre musical

Colbert estuvo presente en una sección acústica, interpretando junto a Elvis Costello, Jon Batiste y el actual director de la banda, Louis Cato.

Luego de su canción, McCartney llegó al escenario para finalizar el espectáculo de manera impresionante:

Una interpretación del famoso éxito de The Beatles «Hello, Goodbye», con Colbert, Batiste, Costello y Cato contribuyendo con sus voces.