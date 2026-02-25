Reforma electoral principista, sencilla y racional: Sheinbaum

Sheinbaum señaló reducción de costos de 25%, todos los candidatos a territorio. Voto en el extranjero, democracia participativa en municipios

Regeneración, 25 de febrero de 2026. En cumplimiento al compromiso que asumió con el pueblo de México y a sus principios, Sheinbaum presentó la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral.

Misma que será enviada el lunes 2 de marzo al Congreso de la Unión, la cual se compone de 10 puntos.

Directo

Cabe destacar que el portal de la presidencia procede a ennumerar la tan polémica iniciativa antes de conocerse.

Esto es, enlista: 1. Eliminación de las listas de los partidos políticos para la representación proporcional del Congreso de la Unión; 2. Reducción del 25 por ciento en el costo de las elecciones.

3. Mayor fiscalización; 4. Voto en el extranjero; 5. Disminución de los tiempos de radio y televisión de 48 a 35 minutos diarios; 6. Regulación del uso de Inteligencia Artificial y prohibición de bots.

7. Cómputos Distritales; 8. Democracia Participativa; 9. No nepotismo; y 10. No reelección.

Declara

“Yo como Presidenta estoy obligada a enviar una reforma que contenga lo que me pidió la gente y lo que vemos en las encuestas, sino pues estaría negando nuestro origen, lo que somos».

«Yo estoy obligada a hacerlo, para mí es un asunto de principios, que no cuesten tanto las elecciones, que no haya estas listas de cúpulas de partidos, eso no lo quiere la gente. Estoy obligada a enviarlo.

» ‘Oye, ¿qué es partido de Estado? No. Oye, quitamos la autonomía al INE. No’».

Así sentenció la presidenta Claudia desde Palacio Nacional.

Incluso, subrayó que entre los atributos de la reforma presentada es su sencillez y racionalidad, como se subrya en el titular.

Precisa presidenta

“Es algo muy racional: quien quiera ser diputado, se vaya a buscar su voto; que quien quiera ser senador, se vaya a buscar su voto; que quien quiera ser regidor…»

«, se vaya a buscar su voto y que se presente ante la gente”.

Al tiempo que insistió que la reforma es un cambio de fondo que da respuesta a la demanda popular de reducir el exceso de los gastos en elecciones.

Además de que se equipare el salario de las diputaciones locales y que disminuya el gasto del Senado de la República.

El objetivo es incluso ofreció que el monto de esos recursos sean etiquetados para salud, educación o para Programas para el Bienestar.

Y agregó que en esta reforma también se contempla mayor democracia participativa para darle más poder al pueblo.

Poder popular

“Nosotros la vamos a enviar, es un compromiso de la Presidenta con el pueblo. Quien la quiera apoyar bien, quien quiera mantener el privilegio de las listas pues también la gente los va a señalar…

«…, cualquiera que sea el partido político. Este es un compromiso que hice yo de los 100 puntos».

E insistió:

«No es todo lo que decía la oposición que íbamos a acabar con la democracia, son reformas sencillas, muy racionales pero que responden a la demanda de la gente”.

Al abundar sobre los detalles se indicó que se trata de por una parte, la integración del Congreso de la Unión: La Cámara de Diputados tendrá 500 miembros.

Esto es, todos por votación directa.

De ellos, 300 electos por mayoría relativa, 200 diputaciones mantienen la misma fórmula de representación proporcional prevista en la actual Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

De las 200: 97 candidatos que no resultaron ganadores, pero obtuvieron los mejores resultados de su partido y 95 de votación directa por circunscripción y por partido político, eligiendo un hombre y una mujer y ocho serán de mexicanos residentes en el extranjero.

La Cámara de Senadores se integrará por 96 senadurías: 64 son por mayoría relativa y 32 de primera minoría.

Abundacia…

Además, se trata de la reducción del gasto: Se propone un decremento del 25 por ciento en el costo de las elecciones, contemplado disminuciones a los recursos del INE, partidos políticos, OPLES y tribunales electorales.

También se reducen los bonos y sueldos a consejeros y altos mandos del INE en apego al artículo 127 de la Constitución, que estipula que nadie puede ganar más que la Presidenta.

Se elimina la duplicidad de funciones en los órganos electorales. Se reduce el gasto del Congreso federal y congresos locales y se baja el número de regidurías conforme a la población de cada municipio, hasta un máximo de 15.

Mayor fiscalización: El INE tendrá acceso oportuno a las operaciones financieras de partidos y personas candidatas. Se prohíben aportaciones en efectivo. Los recursos se manejarán dentro del sistema financiero y se hará uso de tecnologías en la fiscalización.

Voto en el extranjero: Se facilita el voto a la diputación migrante para los mexicanos que residen en el extranjero.

Tiempos de radio y televisión: Se reducen tiempos de radio y televisión de 48 a 35 minutos diarios por emisora en periodo electoral.

Inteligencia artificial (IA): Regulación del uso de IA y prohibición de bots y otros mecanismos artificiales en las redes sociales, esto en relación con las elecciones.

Computo directo

Asimismo con relación a los computos de resultados se eliminan los datos preliminares y se pasa directo al conteo distrital oficial al término de la jornada electoral.

Democracia participativa: Fortalecer los mecanismos de democracia directa y participativa con la incorporación de figuras como el referéndum, plebiscito, consulta popular y revocación de mandato.

Ampliar la Democracia Participativa a estados y municipios. Se permitirá el uso de tecnologías, como el voto electrónico en estos instrumentos.

No Nepotismo: Reitera lo aprobado en la Constitución: los cargos de elección popular no pueden ser heredados a familiares (cónyuges, hijos, hermanos).

Asimismo, «No reelección: Se prohíbe la reelección consecutiva (inmediata) en todos los cargos de elección popular a partir de 2030″.

Recolección

Finalmente de manera puntual se reconoce la labor realizada por la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez.

Mismo quien informó que se realizaron 63 audiencias públicas en 31 estados, en siete de Estados Unidos, 24 en la Ciudad de México, más una audiencia migrante.

Se recibieron mil 357 propuestas y participaron en la consulta 181 expertos electorales.

Explicó que la iniciativa tiene como objetivo transitar hacia un modelo en el que la pluralidad política sea una expresión directa de la voluntad del pueblo y no sea resultado exclusivo de acuerdos internos partidistas.