Pemex Atiende Fuga en el Estado de México

Petróleos Mexicanos reportó fuga en el ducto Cactus-Guadalajara en Polotitlán, Estado de México, provocada por trabajos de construcción vial

Regeneración, 22 de mayo de 2026.– Petróleos Mexicanos reportó incidente en su infraestructura de distribución durante las últimas horas del viernes.

Una fuga de gas licuado de petróleo movilizó de inmediato a los cuerpos de seguridad industrial.

El percance se localizó específicamente en el importante ducto que corre de Cactus hacia Guadalajara.

Las autoridades ubicaron el origen del problema sobre el tramo que conecta a Santa Ana con Palmillas.

A raíz de este reporte, las brigadas de auxilio de la entidad mexiquense activaron los protocolos de contingencia.

Personal especializado de la empresa paraestatal acudió rápidamente al sitio para evaluar los daños físicos.

Los ingenieros de la compañía trabajaron en estrecha coordinación con las unidades operativas de protección civil local.

El despliegue inmediato de los técnicos permitió contener el avance del hidrocarburo de forma completamente eficiente.

Medidas de mitigación por Pemex

Como parte de las acciones urgentes, la empresa pública ordenó detener el flujo del hidrocarburo de forma inmediata.

La compañía petrolera realizó un paro seguro del ducto para cortar el suministro de gas a presión.

Posteriormente, los especialistas iniciaron un procedimiento técnico de quema controlada del material restante en las tuberías.

Este mecanismo controlado sirve para disipar la concentración del combustible y minimizar riesgos de explosión.

Por fortuna, el manejo oportuno de la situación crítica evitó afectaciones directas en la salud de los pobladores.

La representación oficial de la corporación confirmó que no existen personas lesionadas ni tampoco cuadros de intoxicación.

De este modo, las dependencias descartaron la necesidad de realizar evacuaciones masivas en los vecindarios circundantes.

Los equipos de seguridad industrial mantendrán una vigilancia permanente en la zona para garantizar la total tranquilidad.

Causas del incidente ferroviario

Con respecto al origen del percance, las investigaciones preliminares arrojaron datos contundentes sobre las obras del entorno.

La Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado informó que la fractura derivó de labores de construcción.

El percance ocurrió durante las excavaciones correspondientes al nuevo proyecto del tren de pasajeros México-Querétaro.

Las autoridades del transporte terrestre detallaron que la maquinaria pesada afectó la tubería enterrada de forma accidental.

En este sentido, las maniobras de infraestructura civil corren a cargo del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles.

Dicho equipo técnico pertenece orgánicamente a la Secretaría de la Defensa Nacional de nuestro país.

Las dos dependencias federales colaboran ahora para reparar los daños materiales y restablecer el orden operativo.