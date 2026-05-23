Desplome de Fachada en Centro Histórico Activa Protocolos

Gobierno de la Ciudad de México atendió el colapso de una fachada sobre un microbús en el Centro Histórico

Regeneración, 22 de mayo de 2026.– El Gobierno de la Ciudad de México intervino de forma inmediata ante incidente en la vía pública.

La caída de una estructura afectó directamente a un vehículo de transporte de pasajeros en la zona centro.

El siniestro ocurrió específicamente sobre la calle Allende, a la altura del número 74, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Los cuerpos de rescate capitalinos implementaron acciones urgentes para asegurar el perímetro de manera eficiente en el lugar.

Por consecuencia de este desplome, las brigadas de auxilio del sector salud brindaron asistencia médica a los ciudadanos.

Los equipos especializados realizaron labores de mitigación de riesgos para evitar un derrumbe secundario en la vieja edificación.

Diversas dependencias locales coordinaron sus esfuerzos para garantizar la protección civil de los peatones y de los automovilistas.

La administración central desplegó personal operativo para controlar la contingencia vial y resguardar la seguridad del perímetro urbano.

Reporte de personas afectadas

Con respecto a los daños humanos, la autoridad encargada de la seguridad civil confirmó el saldo total del percance.

Un informe de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil precisó que hubo cuatro personas heridas.

Los paramédicos evaluaron las lesiones de cada uno de los involucrados en el sitio del lamentable suceso.

A partir de esa valoración médica, los especialistas determinaron quiénes requerían atención hospitalaria de manera prioritaria y urgente.

En virtud de estas evaluaciones físicas, tres de los afectados necesitaron un traslado inmediato hacia centros de salud.

Dos trabajadores del área afectada ingresaron a una clínica privada para recibir atención médica especializada de forma oportuna.

Por otra parte, un menor de edad que iba en el transporte público fue trasladado al nosocomio ISSSTE.

Una cuarta persona lesionada prefirió retirarse para buscar asistencia médica por su propia cuenta y bajo su responsabilidad.

Labores de revisión estructural

Para evitar futuras contingencias, las autoridades gubernamentales de la Ciudad de México mantienen una vigilancia constante en la periferia.

Los ingenieros de la administración capitalina efectúan dictámenes profundos sobre el estado actual del inmueble dañado por el colapso.

Estas revisiones técnicas buscan identificar fallas graves en las construcciones antiguas localizadas dentro del primer cuadro citadino.

Las acciones de las brigadas continuarán activas hasta descartar cualquier peligro latente para los habitantes de la colonia.

Paralelamente a las revisiones de los edificios, los servidores públicos otorgan un puntual seguimiento al estado de los heridos.

El Gobierno local reiteró su compromiso de respaldar a las familias afectadas durante todo el proceso de recuperación médica.

La jefa de gobierno, Clara Brugada Molina, ordenó mantener el apoyo institucional integral hasta el cierre de la emergencia.

Los trabajos de limpieza profunda permitieron restablecer la circulación vehicular y peatonal de forma segura en la zona afectada.