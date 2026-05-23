Libres de Humo: Salud Pública Premia a Instituciones

La Secretaría de Salud de la CDMX entregó reconocimientos a 59 instituciones como Espacios 100% Libres de Humo de Tabaco y Emisiones

Regeneración, 22 de mayo de 2026.–La Secretaría de Salud local entregó galardones a diversos inmuebles públicos y privados.

El objetivo principal es asegurar entornos de convivencia colectiva sanos.

Dichas acciones buscan mitigar los peligros vinculados al tabaquismo y también al vapeo.

Esta estrategia metropolitana se alinea directamente con los lineamientos de organismos internacionales vigentes.

Por esta razón, un total de 59 instituciones recibieron este importante distintivo oficial.

Los espacios reconocidos incluyen escuelas, centros comunitarios y clínicas especializadas.

El proyecto fomenta la creación de acuerdos comunes para el beneficio de los ciudadanos.

La intención de fondo es erradicar prácticas cotidianas que dañan la integridad del cuerpo.

🚭🌿 Los espacios libres de humo construyen entornos más saludables y fortalecen el cuidado de la salud colectiva. 💚🏥



La Dra. Nadine Gasman Zylbermann, titular de la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México, asistió a la entrega de reconocimientos a instituciones… pic.twitter.com/EaA2kBTVis — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) May 23, 2026

Protección de derechos ciudadanos

Respirar aire limpio constituye un beneficio fundamental para toda la población.

Al respecto, la Doctora Nadine Gasman Zylbermann fijó una postura clara sobre la prevención médica.

La funcionaria pública afirmó con determinación que la respuesta institucional busca informar, prevenir y proteger la vida.

“Cada espacio libre de humo -por el cual ustedes hoy reciben este reconocimiento- es un lugar que protege la vida», expresó.

En este contexto, las autoridades capitalinas proponen esquemas modernos de bienestar social.

Por su parte, la Directora del IAPA, Amaya Ordorika Imaz, defendió el modelo de regulación sanitaria.

Ella explicó que estas medidas resguardan las garantías individuales de la sociedad en general.

“Regular no es prohibir libertades; es proteger derechos, y proteger la salud implica también informar, acompañar y generar conciencia», concluyó.

Reducción de riesgos sanitarios

Mirando hacia el futuro, el cuidado comunitario requiere basarse firmemente en evidencias científicas robustas.

El programa disminuye eficazmente la exposición involuntaria a toxinas ambientales peligrosas.

Diversos especialistas del ramo médico acudieron para respaldar formalmente la entrega de estos diplomas.

Con estas alianzas institucionales, la Ciudad de México consolida su política preventiva de vanguardia.

Finalmente, las autoridades buscan concientizar sobre los efectos nocivos de la nicotina sintética.

El enfoque principal se concentra en el respeto total a los derechos humanos.

Las brigadas oficiales continuarán orientando a la población sobre los riesgos del consumo.

De este modo, la capital avanza hacia un modelo de convivencia mucho más saludable.