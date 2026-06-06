Casa de las Palabras: Nuevo Centro Cultural en la CDMX

La Secretaría de Cultura capitalina inauguró la Casa de las Palabras. Impulsará la creación literaria, la diversidad lingüística y el arte

Regeneración, 6 de junio de 2026.– La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México inauguró un nuevo recinto cultural. El espacio se llama Casa de las Palabras.

Este centro funcionará en el inmueble de la antigua Casa del Poeta Ramón López Velarde. El proyecto operará como un laboratorio público de narrativas vivas y acción comunitaria.

Continuando con los objetivos, el lugar busca ser un punto de encuentro para diversas historias. Las autoridades desean integrar las memorias de la ciudadanía.

La titular de Cultura, Ana Francis López Bayghen Patiño, resaltó la importancia del lenguaje actual. “Surge la Casa de las Palabras, donde antes fuera la Casa del Poeta”, afirmó la secretaria.

Nuevas sedes y enfoque comunitario

Por otro lado, el edificio albergará oficinas de PROCINECDMX y de la Bienal del Cartel. También proyectan instalar una librería del Fondo de Cultura Económica.

El sitio sumará el primer cabaret público de la capital del país. Las disciplinas artísticas dialogarán de forma constante en este inmueble.

Con respecto a la gestión, Luz Elena Aranda calificó el sitio como un ecosistema narrativo. La funcionaria busca consolidar la creación y formación literaria transdisciplinaria.

“Casa de las Palabras nace con el objetivo de consolidar un espacio público dedicado a la creación”, subrayó la directora.

El arte incidirá directamente en la vida social de la comunidad de forma incluyente.

Homenajes y reconocimiento a las lenguas indígenas

En este sentido, el salón principal fue renombrado en memoria de la escritora Nancy Cárdenas. El coordinador del espacio, Andrés Carreño, destacó las actividades para las infancias.

El funcionario aplaudió la integración de narrativas de disidencia y empatía. “Renombramos el salón Nancy Cárdenas en honor a una mujer dramaturga”, expresó el coordinador del recinto.

De forma complementaria, las autoridades entregaron el Primer Premio de Poesía Joven en Lenguas Indígenas Macuilxochitzin.

La ganadora del certamen fue Dewy Scarllet Anastacio Chino con un poemario en lengua énná-mazateco.

Creadoras y cineastas celebraron la apertura de este entorno diverso. El evento finalizó con una dinámica interactiva de lectura para los asistentes.