Colombia: Selección Asediada tras Polémica con Petro

La Federación Colombiana de Futbol denuncia ataques y asedio hacia sus jugadores tras un polémico acto público con el presidente Gustavo Petro

Regeneración, 6 de junio de 2026.– Los futbolistas recibieron duras críticas tras un evento público con el mandatario Gustavo Petro.

El mandatario entregó la bandera del país a la delegación que competirá en el Mundial 2026.

Varios deportistas mostraron una actitud poco efusiva durante el acto protocolario en el aeropuerto.

En este ambiente de alta confrontación, los usuarios de redes sociales interpretaron el comportamiento como un desplante directo.

El capitán James Rodríguez fue el principal blanco de los ataques digitales por ignorar a la hija del mandatario.

Por tal motivo, la organización deportiva emitió un comunicado oficial manifestando su total rechazo ante la situación actual.

La institución gremial exigió frenar “cualquier manifestación de agresión, asedio o descalificación dirigida contra los jugadores, sus familias o miembros de la delegación nacional”.

El futbol en medio de la campaña electoral

Esta controversia deportiva ocurre durante la polarizada campaña para el balotaje presidencial del próximo 21 de junio.

La contienda electoral enfrenta al senador izquierdista Iván Cepeda contra el abogado de ultraderecha Abelardo de la Espriella.

El uso de los símbolos patrios agudizó la división entre los simpatizantes de ambos bloques políticos.

Incluso el presidente de la República vestía la camiseta oficial del equipo durante la entrega del pabellón.

Vinculado a este escenario de disputas, la figura del capitán de la selección también genera debates extra canchas.

James Rodríguez ha trabajado con De la Espriella, quien compite actualmente por la presidencia de la nación.

El candidato de derecha utiliza habitualmente la prenda de la selección como un elemento de propaganda.

Una jueza prohibió usar la camiseta en los mítines, pero el aspirante aseguró públicamente que no acatará el fallo.

Preparativos deportivos rumbo al debut mundialista

A pesar de las hostilidades mediáticas, el combinado sudamericano ya viaja rumbo a los Estados Unidos.

El plantel jugará un último partido amistoso frente a Jordania antes de comenzar su participación oficial.

El debut de la escuadra cafetera está programado para el próximo 17 de junio contra Uzbekistán.

Los atletas buscan concentrarse exclusivamente en el aspecto deportivo para avanzar dentro del Grupo K.

Más allá del ámbito competitivo, la presión social sobre los seleccionados colombianos se mantiene alta en su patria.

La participación del cuadro nacional coincide exactamente con los días definitivos para elegir al sucesor de Gustavo Petro.

Los futbolistas enfrentan un panorama complicado debido a la manipulación política de sus gestos habituales.

El equipo espera que el inicio del torneo internacional disminuya la atención sobre las discusiones ideológicas internas.