Fiscalía de Sinaloa Remite a la Fiscalía General caso Rocha Moya

La Fiscalía de Sinaloa determina que solicitudes de extradición de Estados Unidos deben ser resueltas por la FGR federal

Regeneración, 29 de abril de 2026.– La Fiscalía General de Sinaloa detalló el camino legal ante los señalamientos de fiscales en Nueva York.

Cualquier requerimiento internacional contra funcionarios locales debe apegarse estrictamente a la Constitución Política nacional.

De este modo, el proceso debe seguir los lineamientos de la Ley de Extradición Internacional y los tratados vigentes.

La FGR tiene la facultad exclusiva de determinar la procedencia legal de estas solicitudes de justicia.

Bajo esta premisa, la resolución de estas peticiones depende totalmente de los datos de prueba presentados ante la federación.

Instituciones sinaloenses mantienen una postura firme sobre el respeto absoluto a la soberanía de nuestra nación mexicana.

Se busca garantizar que toda intervención judicial extranjera cumpla con los requisitos de justicia nacionales.

«La competencia corresponde a la Fiscalía General de la República bajo criterios de prueba», puntualizó la autoridad local.

Presunción de inocencia y garantías procesales

La protección de los derechos individuales es una prioridad máxima para el sistema judicial del estado sinaloense.

Nadie puede ser declarado responsable sin que exista una sentencia previa de un juez competente.

En este sentido, el caso del vicefiscal Dámaso Castro Saavedra será tratado bajo las normas procesales vigentes del país.

«Ninguna persona puede ser considerada responsable sin resolución de autoridad judicial», recordó la institución de Sinaloa.

Compromiso institucional y soberanía nacional

Asimismo, la Fiscalía local ratificó su compromiso con la objetividad dentro del orden constitucional del estado mexicano actual.

Por consiguiente, se requiere una conducta ética y transparente en cada una de las etapas procesales que corresponden hoy.

Sobre este particular, el organismo judicial insiste en que la soberanía nacional no debe ser comprometida por intereses externos.

La legalidad representa el eje rector de todas las actuaciones ministeriales en la entidad federativa de Sinaloa siempre.

Finalmente, el compromiso institucional asegura que las investigaciones se realicen con total apego a la verdad jurídica en México.

En este tenor, Sinaloa colaborará con la federación siempre que se respeten los tratados internacionales de cooperación mutua pactados.

En última instancia, la justicia local demanda claridad en las acusaciones vertidas por la Fiscalía del Distrito Sur neoyorquino.

«La Fiscalía refrenda su compromiso con el respeto irrestricto al marco constitucional», concluyó el informe de la dependencia oficial.