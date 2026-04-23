Luisa María Alcalde se suma a la Consejería Jurídica

Alcalde subrayó que Morena cuadruplicó afiliación: Más de 12 millones, el 2º partido más grande del mundo por población y con más mujeres

Regeneración, 22 de abril de 2026. La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, aceptó la honrosa encomienda de la presidenta Sheinbaum para sumarla a su gabinete en la Consejería Jurídica de la Presidencia.

“Estimadas y estimados compañeros de Morena, hoy quiero compartirles que me siento sumamente honrada por la invitación que he recibido de parte de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo…

«…, de formar parte de su gabinete al frente de la Consejería Jurídica. Le he compartido a la presidenta que sería un honor para mí seguir contribuyendo a la transformación desde esta trinchera”.

Esto, en redes sociales.

Con profundo orgullo y agradecimiento, acepto la honrosa encomienda de la Presidenta @Claudiashein como Consejera Jurídica del @GobiernoMX.



Contenta de lo logrado hasta hoy al frente de Morena y feliz de seguir luchando del lado del pueblo y de la primera Presidenta de México.… pic.twitter.com/3kxTo7eYqg — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) April 22, 2026

Morena

Alcalde Luján compartió un video en el que destaca el trabajo que hizo al frente del partido, como elevar al cuádruple las listas de afiliación.

“Hoy somos más de 12 millones, somos el segundo partido más grande del mundo por población y el que más mujeres integra”, dijo.

Alcalde Luján también mencionó la creación de la escuela municipalista para fortalecer la formación de cuadros que lleguen a las alcaldías de todo el país desde Morena.

Además, retomar las actividades de la Secretaría de jóvenes, y el relanzamiento del periódico, regeneración, el medio oficial de comunicación entre los militantes del partido guinda.

“Por eso, me voy contenta y orgullosa de pertenecer a un Movimiento extraordinario, con mujeres y hombres valientes, honestos y dispuestos a seguir luchando por nuestro país.

Somos el Movimiento que fundó el mejor Presidente que ha tenido este país, el licenciado Andrés Manuel López Obrador”, añadió.

En nuestros recorridos por la Ciudad de México para escuchar a la gente, repartir el periódico Regeneración y difundir los logros de la Cuarta Transformación nos hemos encontrado con un pueblo consciente, amoroso y de primera.



A pesar de las campañas multimillonarias de bots y… pic.twitter.com/P40U6ug3ii — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) April 22, 2026

Convoca

Luisa María alcalde. Destacó que en breve los órganos de dirección del partido serán convocados para elegir al nuevo o la nueva presidenta del comité ejecutivo nacional de Morena.

Y es que este miércoles, la Presidenta reveló que invitó a Luisa María Alcalde a sumarse como parte de su gabinete como Consejera Jurídica.

Esto, después de que Esthela Damián presentó su renuncia para contender por la gubernatura de Guerrero.

Sheinbaum se refirió a Alcalde Luján como “extraordinaria abogada”, quien aseguró que contribuirá a fortalecer la Cuata Transformación.

Y por ende, si acepta, corresponderá al Movimiento de Regeneración Nacional definir mediante sus estatutos internos al próximo presidente o presidenta nacional del partido.

Mujeres

Por otra parte, hace unos días, Citlalli Hernández informó que dejaría la Secretaría de las Mujeres y se desempeñará como presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones del partido.

“Citlalli tiene mucha experiencia. Ella ha participado ya en tres procesos anteriores, en los cuales colaboró desde la trinchera de secretaria general de llevar las alianzas con los partidos que nos han acompañado, el Verde y el PT”, expresó en conferencia de prensa Luisa María Alcalde.

Hernández Mora adelantó que estará encabezando las mesas de coalición con los partidos aliados, el PT y el PVEM, debido a que el objetivo en común con es la transformación de este país.