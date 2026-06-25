Gobierno de Trump imputa a 455 médicos e individuos por fraude

La acusación de la administración Trump se enmarca en el ámbito sanitario y esta planteada por un total de 6.500 millones de dólares

Regeneración, 24 de junio 2026– En su más reciente iniciativa para combatir el fraude, el Departamento de Justicia presentó el martes denuncias contra 455 personas por su supuesta implicación en planes de fraude sanitario y abuso de opioides.

Imputados

Los imputados, entre los que se encontraban 90 médicos y otros especialistas en salud, participaron en un engaño que alcanzó un valor de 6.500 millones de dólares.

Esto incluyó reclamaciones fraudulentas que causaron daños significativos a los pacientes, anunció el Departamento de Justicia el martes.

“Esto es solo el comienzo. Los estafadores ya no pueden estafar a los contribuyentes estadounidenses”, afirmó el secretario de Justicia interino Todd Blanche en una rueda de prensa el martes.

“Si buscan perjudicar o engañar a los estadounidenses, los encontraremos, incautaremos cualquier activo y los procesaremos con todo el peso de la ley”.

Acusado

Los funcionarios mencionaron a un acusado que, según afirman, aprobó sin reservas una prueba de corazón de un estudiante como normal, sin informar a la familia que su corazón estaba agrandado.

El joven jugador de baloncesto universitario de 18 años, Kaiden Francis, falleció semanas después durante un entrenamiento.

Un número récord de 45 estados y territorios se unió a la Operación Nacional contra el Fraude en la Atención Médica este año.

Esto fue mencionado por el secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr. durante la rueda de prensa.

Fraude

El Gobierno de Trump ha intensificado la lucha contra el fraude en Medicare y Medicaid en diversos estados, sobre todo aquellos gobernados por demócratas, lo que ha llevado a los gobernadores a acusar de sesgo político.

La administración se ha enfocado especialmente en los fraudes en el sector sanitario.

El Dr. Mehmet Oz, quien dirige los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, ha sido uno de los principales figuras en esto.

Utilizando su experiencia en televisión para grabar videos en lugares que, según él, son focos de fraude.

Agencia

La agencia busca detener los pagos por reclamaciones fraudulentas antes de que se efectúen.

“El fraude sanitario roba a los contribuyentes, explota a pacientes vulnerables y pone vidas en riesgo”, declaró Kennedy en un comunicado.

Los casos incluyeron reclamaciones falsas por cuidado de heridas.

Estas resultaron en 2 mil millones de dólares en pagos de Medicare a una empresa de Arizona y otro esquema de 906 millones de dólares en Texas.

Denuncias

La operación también incluyó denuncias contra 295 personas y más de 518 millones de dólares en reclamaciones fraudulentas presentadas a Medicaid.

Esto marca el mayor número de acusados y de fondos perdidos por fraude en la historia del Departamento de Justicia.

El año anterior, el Departamento de Justicia imputó a 324 individuos por más de 14.600 millones de dólares en fraude presunto durante su operación anual.