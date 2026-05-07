Israel bombardea el sur de Beirut, y mata a líder de Hezbollah

Se trata del primer ataque de la fuerza aérea israelí sobre esa zona de Beirut desde el inicio del alto el fuego el 17 de abril

Regeneración, 7 de abril 2026– Las fuerzas de Israel lanzaron bombardeos sobre áreas suburbanas en el sur de Beirut y aseguran haber eliminado a Malek Balou, un comandante de la Fuerza Radwan de Hezbollah, su destacamento de élite.

Israel bombardeó hoy Beirut con la justificación de atacar objetivos de Hezbollah.



De la misma forma se podría atacar Tel Aviv para destruir a los altos mando de Al Qaeda que están en el Mossad. pic.twitter.com/IvOfI1Otwj — Adi el Grande (@icardo8) May 7, 2026

Bombardeos

La agencia de noticias estatal libanesa reportó que la «aviación israelí bombardeó Ghobeiri», en el área suburbana del sur del país.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, corroboró el ataque.

Asimismo, mencionó que tanto él como el ministro de Defensa, Israel Katz, dieron órdenes al ejército para llevarlo a cabo.

«Los miembros de Radwan son responsables por los disparos hacia los asentamientos israelíes y por las lesiones a los soldados [del ejército israelí].

Drone footage from South Lebanon reveals widespread devastation across entire villages and residential areas following Israeli attacks that destroyed more than 40,000 homes and erased 39 historic villages within weeks. pic.twitter.com/eq7Bk9ZjFq — Sahat English 🇵🇸 (@sahatenglish) May 7, 2026

Mensaje

Ningún terrorista está a salvo: el brazo de Israel alcanzará a todos sus enemigos y asesinos», indicó Netanyahu en un mensaje compartido en Telegram.

«Nos comprometimos a garantizar la seguridad a los habitantes del norte; así es como lo hacemos y así continuaremos haciéndolo», agregó.

Hezbollah aún no ha respondido a la acusación por parte de Israel.

Fue el primer ataque en el área sur de Beirut, de mayoría chiíta, desde que se inició la tregua el 17 de abril.

Ataque

Desde ese momento, Israel y Hezbollah se han culpado mutuamente de infringir el alto el fuego.

Obaida Hitto, reportero de Al Jazeera en Tiro, mencionó que el ataque nocturno ocurrió en un periodo de tranquilidad en los suburbios del sur de la capital libanesa.

«Desde que se implementó la tregua, ha habido una calma cautelosa, y este es el primer ataque en los suburbios del sur de la capital desde el 9 de abril», afirmó.

«Había un acuerdo implícito de que Beirut no sería atacada durante esta tregua.

Por otro lado, Israel se reservaba el derecho de atacar otros lugares que considerara riesgosos para su seguridad», aclaró.

Regreso

Hitto comentó que muchas personas habían regresado a los suburbios del sur tras el inicio del alto el fuego, y los vídeos mostraron calles llenas de gente.

Las fuerzas israelíes han continuado atacando el sur y el este del Líbano a pesar del cese de hostilidades, resultando en al menos 13 fallecimientos el miércoles.

Un ataque israelí en el valle de Bekaa, al este del Líbano, dejó cuatro víctimas mortales.

Mientras tanto, el ejército israelí afirmó haber atacado puntos de Hezbollah en la región sur, tras advertir a los habitantes de varias localidades que evacuasen.

Acciones

Por su parte, Hezbolá se atribuyó múltiples acciones dirigidas contra el ejército israelí en el sur del Líbano, así como ataques en el norte de Israel.

Los bombardeos israelíes en el Líbano han causado más de 2. 700 muertes desde el 2 de marzo.

Incluyendo decenas desde el alto el fuego acordado el 17 de abril, facilitado por Washington entre delegados israelíes y libaneses.

Las fuerzas armadas de Israel reportan que han sufrido la pérdida de 17 soldados y un contratista civil en los enfrentamientos.