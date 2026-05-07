PRI aliado de Estados Unidos Declara a Morena como Terroristas

Alito Moreno suplica formalmente catalogar a Morena como organización terrorista por supuestos vínculos criminales

Regeneración, 6 de mayo de 2026.– El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, anunció una petición formal ante el gobierno de Estados Unidos.

Solicitó a los departamentos de Estado, Justicia y Tesoro declarar a Morena como organización terrorista.

Moreno argumentó que existen supuestos vínculos entre el partido oficialista y cárteles del crimen organizado internacional.

El líder priista envió un escrito detallado a las tres dependencias federales del país vecino esta semana.

Por su parte, el político consideró que existe una complicidad entre el partido guinda y criminales.

Alejandro Moreno informó que esta medida busca frenar la presunta expansión del control delictivo en la política mexicana.

La solicitud pretende que las agencias norteamericanas intervengan bajo sus protocolos de seguridad nacional vigentes.

Imputaciones y señalamientos por pactos criminales

En una conferencia de prensa, el dirigente se aprovechó de la reciente imputación contra el gobernador de Sinaloa.

Mencionó específicamente a Rubén Rocha Moya y al senador Enrique Inzunza como figuras en este conflicto.

Afirmó que estos casos hacen visible el presunto pacto entre Morena y la delincuencia organizada hoy.

El PRI asegura haber denunciado estas irregularidades de manera constante ante diversas instancias nacionales e internacionales.

El político recordó que Estados Unidos ya catalogó a varios cárteles mexicanos como grupos terroristas recientemente.

Persistencia en la agenda de denuncia internacional

El dirigente del PRI mantiene una estrategia constante de gira por oficinas gubernamentales en Washington.

Alejandro Moreno ha visitado repetidamente la Organización de los Estados Americanos (OEA) recientemente.

Su objetivo principal es denunciar lo que considera una persecución política sistemática en México.

Estas acciones han generado intensos debates sobre la soberanía nacional y la diplomacia.

En este contexto de giras, el líder priista busca que organismos extranjeros vigilen de cerca las instituciones mexicanas.

“Vamos a denunciar la dictadura que Morena pretende implantar”, ha declarado Moreno en sus encuentros internacionales.

Sostiene que acudir a instancias externas es necesario ante la falta de justicia interna.

¿Se le olvidan a Alito el carácter intervencionista del vecino del norte?