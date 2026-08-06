China Aplica Restricciones Comerciales a EE. UU.

Pekín limita la exportación de drones a EE. UU. y sanciona a seis empresas norteamericanas en represalia por medidas comerciales

Regeneración, 5 de agosto de 2026.– El gobierno chino impuso restricciones a las exportaciones de drones hacia el mercado de Estados Unidos.

De forma paralela, Pekín colocó a seis empresas norteamericanas dentro de su lista negra comercial.

Sobre estas acciones, un portavoz del Ministerio de Comercio declaró:

“China no tiene por tanto otra opción que tomar las contramedidas necesarias en respuesta”.

Ante este panorama, las autoridades asiáticas buscarán proteger la seguridad de sus bienes y tecnologías de doble uso.

Por otro lado, las medidas chinas surgen en respuesta a los bloqueos impuestos previamente por Washington.

En semanas recientes, la administración estadounidense prohibió la importación de robots humanoides fabricados en el país asiático.

Frente a esta escalada geopolítica, el Ministerio de Comercio advirtió: “perjudican gravemente los derechos e intereses legítimos de China”.

En consecuencia, ambas potencias reactivaron su disputa en materia de comercio internacional y tecnología.

Sanciones corporativas y represalias económicas

En este mismo contexto, Washington sancionó a cuarenta entidades alegando combatir el trabajo forzado uigur.

Por esta razón, China prohibió cualquier transacción financiera o cooperación con las firmas estadounidenses señaladas.

Entre los negocios afectados, destacan la empresa de biotecnología Applied DNA Sciences y la investigadora Stratum Reservoir.

Por su parte, el vice primer ministro He Lifeng manifestó preocupación directa ante el Departamento del Tesoro norteamericano.

Por otra parte, los reclamos de China señalan que Estados Unidos abusa de su poder estatal sobre las empresas.

En relación con este conflicto diplomático, el vocero de la cancillería Lin Jian afirmó: “el proteccionismo no hará que Estados Unidos sea más competitivo”.

Asimismo, el diplomático Lin Jian advirtió sobre el impacto negativo que generan los aranceles internacionales.

De esta manera, el funcionario chino remarcó que la confrontación perjudica tanto a consumidores como a empresas globales.

Postura diplomática y defensa del comercio

Paralelamente, el Ministerio de Relaciones Exteriores chino rechazó el uso indebido del concepto de seguridad nacional.

En sintonía con este pronunciamiento oficial, el vocero Lin Jian aseguró:

“China seguirá protegiendo firmemente los derechos e intereses legítimos de nuestras empresas”.

Por ello, el gobierno asiático vigilará de cerca las nuevas iniciativas proteccionistas promovidas desde Washington.

En este sentido, las sanciones sobre transceptores ópticos incrementan la volatilidad entre los mercados asiáticos y americanos.

Finalmente, las acciones de represalia enfrían la tregua comercial alcanzada anteriormente entre ambas naciones.

De igual forma, los analistas prevén un impacto directo en las cadenas operativas de alta tecnología.

Adicionalmente, los productores de componentes electrónicos deberán reestructurar sus exportaciones ante la normativa vigente.

De este modo, China consolida un marco regulatorio riguroso para responder activamente a las sanciones externas.