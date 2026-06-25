EE.UU.: Juez bloquea arrestos en tribunales de inmigración

Migrantes fueron arrestados al acudir a tribunales a arreglar sus estatus migratorios, convirtiendo estos espacios en centros de terror

Regeneración, 24 de junio 2026– El año anterior, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) comenzó a capturar a inmigrantes en los pasillos de las cortes en todo el territorio nacional, a veces apenas minutos después de que se presentaban para defender sus casos.

Preocupación

Esta acción generó preocupación entre abogados y defensores, quienes afirmaron que esta práctica convertía los tribunales de inmigración en espacios de terror.

Y afectaba a personas que estaban cumpliendo con las reglas.

La decisión de este martes representa un golpe considerable para el Gobierno de Trump, que eliminó una directriz antigua que restringía la aplicación de las leyes de inmigración en o cerca de los tribunales.

Los funcionarios de Trump argumentaron que la normativa anterior dificultaba la capacidad de los agentes de inmigración para arrestar a personas que representaban un peligro.

Dictamen

En un dictamen de 71 páginas, el juez P. Casey Pitts reconoció el “efecto disuasorio” de la política de ICE y concluyó que era “arbitraria y caprichosa”.

“Para evitar cualquier duda, simplemente extender las políticas de arrestos en tribunales de 2025 para incluir los tribunales de inmigración no corregiría sus fallas de fondo.

Como este Tribunal ha detallado previamente, las políticas no abordan en absoluto el efecto disuasorio de los arrestos en tribunales sobre la asistencia de los no ciudadanos a los procedimientos judiciales.

Lo cual es tanto un factor clave en la guía de ICE de 2021 como un aspecto importante del problema en sí mismo”, señaló Pitts.

Arrestos

“En suma, las políticas de arrestos en tribunales de 2025 de ICE carecen de una justificación racional —o siquiera de un reconocimiento— de las decisiones…

…de la agencia de (1) eliminar sus restricciones previas sobre arrestos civiles en tribunales de inmigración…

…y (2) no extender las limitaciones de las nuevas políticas a los tribunales de inmigración”, agregó Pitts.

Jordan Wells, abogado principal del Lawyers’ Committee for Civil Rights del Área de la Bahía de San Francisco, aplaudió la decisión.

Tribunal

“El tribunal debe ser un refugio para la búsqueda de justicia, no un terreno de caza para ICE.

Ningún inmigrante debería verse obligado a elegir entre su libertad y la oportunidad de comparecer ante el tribunal”, afirmó Wells en un comunicado a CNN.

James Percival, asesor jurídico principal del Departamento de Seguridad Nacional, también comentó sobre el fallo en X y escribió:

“Cuando un juez condena a un acusado, el acusado es puesto bajo custodia. Si un juez de inmigración ordena la expulsión de un no ciudadano, debería ocurrir lo mismo.

Que un juez de distrito ordene lo contrario es activismo judicial descarado al servicio de una agenda antiestadounidense y de fronteras abiertas”.