¡Habló! Monreal responde a la exhibida del presidente AMLO

A través de un video, Ricardo Monreal, señaló que no busca confrontación con nadie, tras las criticas que le lanzó el presidente, López Obrador.

Regeneración, 9 de septiembre del 2022. El Coordinador de la bancada del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ricardo Monreal, respondió al presidente, Andrés Manuel López Obrador.

A través de sus redes sociales, el coordinador de los morenistas en el senado, compartió un video en donde compra un álbum del mundial de futbol.

Monreal señaló que no siente odio ni rencor, sólo amistad y respeto; solo “amor y paz, Dios sabe el lugar en donde debemos estar”.

Con la mano derecha hizo la “V”, de la victoria, y luego señaló: “Amor y paz, no vamos a confrontarnos con nadie; estamos muy tranquilos y Dios sabe el lugar donde debemos estar; no hay odio, no hay rencores; sólo amistad, conocimiento, respeto”.

Luego de comprar el álbum, Monreal, se traslado a su oficina en el Senado de la República, y abrió los sobres con estampas que compró.

Monreal señaló que intercambiará las estampas los viernes, a las 10:00 horas, luego de dar su catedra en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“La vida debe ser de equilibrios. Amor, paz, trabajo y un poco de diversión ✌️ Ahora, a completar el Álbum Panini, siempre apoyando a México 🇲🇽”, escribió Monreal.

El presidente criticó la abstención de Monreal, en la reforma para que la Guardia Nacional quede bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“Es su libertad, no estoy de acuerdo, desde luego, con su postura, porque está avalando la falsedad, la hipocresía y la politiquería del conservadurismo de México, pero somos libres”, indicó el presidente.

