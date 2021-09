Regeneración 21 septiembre 2021. Una mujer de 21 años a quien se identificó como Priscila de Sousa fue golpeada y asesinada de una puñalada por su pareja debido a una supuesta infidelidad.

Los hechos ocurrieron en Patrocinio, un municipio del estado Minas Gerais en Brasil.

De acuerdo con las cámaras de seguridad el hombre apuñaló por la espalda a la mujer y otro hombre de 38 años a quien se identificó como el amante la subió a su camioneta.

Posteriormente la sacó del vehículo y la dejó inconsciente sobre la acera.

Según medios locales, la Policía militar detuvo a un hombre de 30 años acusado del feminicidio de Priscila.

La víctima fue ingresada sin vida en la Sala de Emergencia Municipal.

El esposo de la víctima de 30 años intentó hacer una coartada pues declaró que acudió al lugar donde estaba su esposo porque le avisó que la habían atacado con un cuchillo.

Sin embargo, con las cámaras de seguridad, las autoridades descubrieron que el esposo de la víctima era el autor del crimen.

O marido pega a esposa, com o amante e dar uma facada nas costas da esposa e fuge. Ela não resistiu e morreu dentro do carro do amante… o amante vendo que ela morreu a abandou na calçada. pic.twitter.com/0Lb7Ivy0vK

— 🕍 CPX DA PENHA 🕍 & 🇩🇪 CPX DO ALEMÃO 🇩🇪 OFC (@PenhaCpx) September 19, 2021