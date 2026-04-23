Incendio Cerca del Mercado Sonora

Jefa de Gobierno descarta daños en viviendas tras el siniestro en las inmediaciones del Mercado Sonora. Autoridades investigan causas

Regeneración, 23 de abril de 2026.– La Jefa de Gobierno capitalina informó sobre el siniestro ocurrido cerca del Mercado Sonora.

El fuego consumió cerca de 100 espacios comerciales durante la noche del pasado martes.

No se reportaron viviendas afectadas por las llamas en los edificios aledaños a la zona.

Actualmente las autoridades realizan labores de enfriamiento y remoción de escombros en el sitio.

Clara Brugada detalló que «tuvimos 72 puestos semifijos dañados y 25 locales comerciales» tras el incidente.

El incendio involucró directamente a tres edificios ubicados en este perímetro comercial del centro.

Reconocimiento a cuerpos de auxilio

La mandataria externó un reconocimiento especial al Heroico Cuerpo de Bomberos por su valiente labor.

Destacó la coordinación permanente con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil capitalina.

Diversas dependencias locales trabajaron toda la madrugada para controlar la emergencia de manera efectiva.

Brugada Molina agradeció el apoyo de múltiples alcaldías que enviaron pipas de agua para el combate.

Mencionó mantener contacto con Evelyn Parra para conocer los materiales almacenados en las bodegas afectadas.

«Toda la noche estuvieron trabajando los servicios de emergencia», señaló la Jefa de Gobierno en conferencia.

Atención médica y seguridad civil

El Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas atendió a cuatro personas intoxicadas por monóxido de carbono.

Afortunadamente, ninguno de los afectados requirió traslado hospitalario tras la valoración de los paramédicos.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana gestionó el desalojo preventivo de 200 personas en inmuebles cercanos.

Elementos de tránsito establecieron un perímetro de seguridad para facilitar el arribo de las unidades.

Personal de la Comisión Federal de Electricidad procedió a desenergizar la zona para evitar mayores riesgos.

La rápida intervención evitó que el siniestro causara lesiones de gravedad entre los habitantes y comerciantes.

Investigación y dictámenes técnicos

La Fiscalía capitalina iniciará las investigaciones una vez que concluyan totalmente las tareas de enfriamiento.

Se busca determinar con exactitud las causas que originaron el fuego en los puestos semifijos.

Especialistas en análisis de riesgos realizan evaluaciones técnicas sobre las condiciones de los inmuebles involucrados.

Brugada subrayó que «el incendio todavía se está terminando de sofocar» mediante protocolos de vigilancia.

Los peritajes serán fundamentales para dictaminar si existen fallas estructurales en las bodegas dañadas.

El gobierno local mantendrá el apoyo a los locatarios afectados por este lamentable incidente nocturno.