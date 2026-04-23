Jalisco: Sentencia de 112 Años por Multihomicidio

Un tribunal sentencia a J. Jesús “N” por el asesinato de 11 trabajadores en la colonia Jauja. Deberá pagar una millonaria reparación

Regeneración, 23 de abril de 2026.– Un tribunal dictó una sentencia de 112 años de prisión contra J. Jesús “N” en Jalisco.

El sujeto es responsable de asesinar a 11 trabajadores de la construcción en Tonalá.

Los hechos ocurrieron durante el mes de febrero del año 2021 en la colonia Jauja.

La justicia determinó que el acusado participó activamente en este crimen de alto impacto.

El sentenciado también deberá pagar 6 millones 453 mil pesos por concepto de reparación del daño.

La resolución judicial castiga los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio.

Las autoridades estatales confirmaron que la sanción es totalmente acorde a la gravedad de los hechos.

Este fallo representa un paso relevante para combatir la impunidad en el estado.

Detalles del ataque armado

Las víctimas esperaban su pago semanal cuando fueron sorprendidas por sujetos armados en una camioneta.

Los agresores utilizaron armas largas y cortas para disparar a quemarropa contra los empleados.

En el sitio fallecieron once personas y dos más resultaron con heridas de gravedad.

Los atacantes persiguieron incluso a quienes intentaron escapar del área para asegurar su cometido.

El grupo delictivo actuó con total alevosía y ventaja contra las personas que convivían pacíficamente.

El incidente es recordado como uno de los ataques más violentos en la historia reciente de Tonalá.

La agresión ocurrió alrededor de las 18 horas en la vía pública de la colonia citada.

«Los responsables actuaron con ventaja y alevosía», señalaron fuentes oficiales tras analizar la mecánica del evento.

Pruebas y labor de inteligencia

La Fiscalía de Jalisco basó su acusación en un exhaustivo trabajo de inteligencia y campo.

El Ministerio Público integró una carpeta con dictámenes de balística y análisis de trayectorias.

Se realizaron entrevistas y una reconstrucción técnica de los hechos ocurridos en la colonia Jauja.

Estas pruebas científicas permitieron demostrar la culpabilidad directa del ahora sentenciado ante el tribunal.

La Policía de Investigación recolectó evidencias sobre el uso de calibres 7.62 y 45.

El proceso judicial validó cada uno de los elementos probatorios presentados por la representación social.

«La resolución se basó en el trabajo de inteligencia y campo», afirmó la Fiscalía estatal.

Los análisis forenses fueron determinantes para establecer la responsabilidad penal del agresor.