Argentina paralizada por huelga general contra reforma laboral

La Cámara de Diputados discute el proyecto del régimen de Milei, que los sindicatos en huelga consideran perjudicial y explotador

Regeneración, 19 de febrero 2026– El paro de 24 horas comenzó a las 00:00, hora local, convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), el Frente Sindical Unido que incluye las dos Centrales de Trabajadores de Argentina (CTA), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Unión

Hoy, el sindicato de aceiteros y la Unión de Obreros Metalúrgicos también se han sumado a la huelga y, además, están marchando hacia la Plaza de los Dos Congresos.

Tres de los principales sindicatos del transporte de pasajeros también se unieron al paro:

La Unión Tranviarios Automotor (UTA)

La Confederación Argentina de los Trabajadores del Transporte (CATT)

La Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT)

Esta medida afecta la circulación de buses de corta, media y larga distancia, así como de taxis, trenes, vuelos y el servicio de metro de Buenos Aires.

Este es el dinero que le está costando a Argentina que los trabajadores estén de huelga general.



¿Veis quién genera la riqueza? pic.twitter.com/PjVwriaJdF — Noa Gresiva (@NoaGresiva) February 19, 2026

Comunicado

En un comunicado, la UTA indica que decidió unirse a la huelga general «en defensa de los derechos laborales, que han sido atacados por la propuesta de reforma laboral».

Un plenario de comisiones de la Cámara Baja aprobó el miércoles el proyecto en revisión.

Esto se dio después de que el Ejecutivo se vio obligado a retirar el artículo que eliminaba o reducían las licencias por enfermedad y accidente laboral.

No obstante, los sindicatos se oponen a la imposición de jornadas de 12 horas, al llamado «salario dinámico» y exigen que se excluya también el Fondo de Asistencia Laboral.

Sistema

Este es un sistema ideado para financiar indemnizaciones por despidos mediante contribuciones mensuales obligatorias de los propios trabajadores.

La noche anterior se llevaron a cabo “ruidazos” en diferentes esquinas de la capital para expresar su desacuerdo con la reforma laboral.

Los usuarios de la red social X rápidamente difundieron videos de la participación de la gente.

Se llevaron a cabo bloqueos en varias áreas de la ciudad de Buenos Aires.

Apoyo

Asimismo, manifestaron su apoyo a los 920 empleados despedidos de la fábrica de neumáticos Fate, que amaneció cerrada ayer sin previo aviso a los trabajadores.

En las redes sociales se comparte una convocatoria para jornadas de cacerolazos y ruidazos en diferentes lugares del país para la próxima semana.

Esto es en señal de protesta contra la reforma laboral y las medidas de ajuste aplicadas por el régimen de Milei.