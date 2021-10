Ivonne Montero se sumó a la lista de personajes de la farándula que se pronunciaron en contra de las vacunas contra Covid-19

La actriz sigue sufriendo secuelas de Covid-19, sin embargo, aseguró que no se vacunará

Regeneración, 5 de octubre de 2021. La lista de famosos que se pronuncian en contra de las vacunas anticovid sigue creciendo pese a la baja de contagios en México.

Esta vez, la actriz mexicana Ivonne Montero comentó a las cámaras de medios nacionales que por el momento ella no se vacunará contra Covid-19.

Sobre esto, Ivonne Montero externó que tampoco hará lo posible por vacunar a su hija, ya que las investigaciones, a su parecer, no son suficientes para determinar que el biológico es seguro.

Otro de los motivos de la actriz para no vacunarse es que en su circulo social han fallecido personas que ya contaban con esquema de vacunación completo.

«Sobre las vacunas tengo un tema bastante delicado, evidentemente yo me pongo a leer, yo cuestiono todo la verdad. Es un tiempo de vida muy difícil», comentó la actriz.

La actriz siguió enlistando sus razones para evitar la inoculación, pese a que en marzo dio a conocer que su vida estuvo en riesgo tras contagiarse de Covid-19.

Ivonne Montero explicó que no está bien vacunarse porque se han registrado casos complicados de contagios sin importar que los pacientes tengan las dos dosis.

«Lo que puedo decir es que han muerto más de 5 personas cercanas mías vacunadas con las 2 dosis, entonces eso de que ‘ya estoy vacunado’ y ya, no mi amor, ten cuidado porque igual te infectas, igual contagias e igual te mueres», narró.

Ivonne Montero se vacunará cuando su intuición se lo diga

Por otra parte, la actriz explicó que sus deseos sí son vacunarse contra Covid-19, sin embargo, su intuición le dice que aún no es tiempo de ello; «mi intuición me dice no vacunarme en este momento».

«yo quiero vacunarme, lo voy a hacer pero en el momento en el que yo vea que realmente la vacuna está teniendo un resultado», afirmó.

Asimismo, reveló que a su hija no la vacunará por ningún motivo, ya que ella asegura que el biológico afectaría la salud de la menor.

«A mi hija no la pienso vacunar definitivamente porque esta vacuna es muy fuerte, y ataca mucho al miocardio», aseguró la actriz.

La actriz mexicana recordó que en marzo se contagió del virus SARS-CoV-2, y que los síntomas que presentó le causaron el temor de morir por la enfermedad.

Pese a su experiencia y las secuelas que siguen presentando sus pulmones por culpa del Covid-19, Ivonne Montero reafirmó que esta es la manera en la «que nos tocó vivir».

¿Qué pasa si no te vacunas?

De acuerdo con información del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), las personas que no se vacunan están expuestas al virus SARS-CoV-2.

Lo anterior significa que son personas propensas a casos graves de Covid-19, teniendo posibilidad de llegar hasta la muerte.

«Las vacunas contra el Covid-19 reducen el riesgo de que las personas propaguen el virus. Si está totalmente vacunado, puede retomar las actividades que hacía antes de la pandemia» indica el CDC.

El CDC explica que las personas que no se vacunan pueden enfermarse gravemente y experimentar problemas de salud permanentes.