Educación Utopía Transforma Escuelas Públicas

La SECTEI activa la tercera fase de Educación Utopía en 42 planteles. El programa ofrece robótica, artes y deportes

Regeneración, 23 de abril de 2026.– La Ciudad de México inició la tercera etapa del programa Educación Utopía con un enfoque innovador.

Esta iniciativa aprovecha las primarias y secundarias públicas durante los fines de semana.

Los planteles ahora funcionan como centros de convivencia comunitaria y formación técnica avanzada.

Se busca garantizar el acceso gratuito a una educación humanística de alta calidad.

El proyecto permite utilizar la infraestructura escolar para actividades de recreación y aprendizaje lúdico.

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación lidera este esfuerzo institucional sin precedentes.

«Esta nueva etapa representa un salto cualitativo para aprovechar la infraestructura educativa pública», señalaron las autoridades responsables.

El modelo optimiza los espacios públicos para el beneficio directo de las familias capitalinas.

Alcance territorial y participación ciudadana

El programa extendió su presencia operativa a 42 planteles educativos en trece alcaldías distintas.

La participación total registró a más de 2 mil 500 asistentes en esta fase reciente.

Destaca la asistencia de niñas y niños que disfrutan de talleres científicos y artísticos.

El Gobierno busca fortalecer los vínculos intergeneracionales a través del cuidado compartido y el estudio.

Las cifras muestran un compromiso real con la equidad de género en la formación.

Participaron mil 39 niñas y 957 niños en las diversas dinámicas de formación técnica.

Los responsables de crianza también se integraron a las labores educativas dentro de las aulas.

«Se garantiza que el aprendizaje sea el cimiento para una sociedad más equitativa», afirmó la institución educativa.

Oferta académica y deportiva integral

La fase actual sumó 308 talleres diversos que incluyen robótica avanzada y lenguas indígenas.

Los estudiantes tienen acceso a clases de natación coordinadas con las sedes de las UTOPÍAS.

También se organizaron mercaditos saludables para fomentar la soberanía alimentaria y la nutrición consciente.

El deporte y la ciencia se integran como pilares fundamentales del desarrollo infantil.

Existen clubes de ciencia y clases de cartonería para representar animales endémicos locales.

Las actividades de teatro, danza y música complementan la formación artística de los jóvenes.

Los alumnos desarrollan su coordinación fina y habilidades sociales en entornos seguros y equipados.

«El conocimiento y la innovación son accesibles para todas y todos, sin distinción», destaca el organismo rector.

Justicia social y futuro educativo

Este esfuerzo responde a la necesidad de ofrecer alternativas de desarrollo integral para la juventud.

Las aulas se transforman en espacios de encuentro y creatividad permanente para la comunidad.

La educación y la ciencia se posicionan como los principales motores de justicia social.

Se establece un nuevo paradigma donde el saber técnico llega a todos los sectores.

El programa busca cohesionar a la sociedad frente a los desafíos tecnológicos del futuro.

La consolidación de esta tercera etapa optimiza los recursos públicos de manera eficiente.

El aprendizaje constante permite construir una ciudadanía más preparada y consciente de su entorno.

«La iniciativa transforma los planteles públicos en centros de innovación», concluye el reporte oficial del programa.