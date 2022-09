¿Lo despidieron? Memo del Bosque sale de Televisa tras estar 30 años como productor

Mediante sus redes sociales, Memo del Bosque habló sobre su salida de Televisa y agradeció por el apoyo y el tiempo que prestó sus servicios

Regeneración 5 septiembre 2022. El productor Memo del Bosque dio a conocer que dejó Televisa Univision tras 30 años de trabajo en dicha empresa.

Hasta el momento se desconoce la razón por la que el productor salió de Televisa pues simplemente se limitó a agradecer a sus ex jefes Emilio Azcárraga, Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia.

Cabe recordar que hace algún tiempo el productor dijo que había sido víctima de una mala jugada pues lo habían despedido de Telehit de forma repentina.

Según el productor, su puesto se lo dieron a otra persona mientras él estaba en el hospital recibiendo atención médica tras ser diagnosticado con cáncer.

«Yo ya no estoy en Telehit hace dos años, curiosamente estaba en el hospital, muy grave, después me levanté y me enteré de que ya no tenía Telehit», contó en una entrevista con Edén Dorantes.