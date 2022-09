Monreal desesperado; ahora culpa a Sheinbaum de que AMLO no le hable

Parece chiste pero es anécdota, Ricardo Monreal sigue buscando como colarse entre los populares rumbo al 2024 y ahora se lanza contra Claudia Sheinbaum, ¿coincidencia?

RegeneraciónMx, 5 de septiembre de 2022. La batalla por el 2024 no para y es Ricardo Monreal quien se ha convertido en un minador de la 4T por estar considerado fuera de los punteros presidenciales.

Bajo ese tenor, el senador de Morena y coordinador de los legisladores en la Cámara Alta ahora ha mostrado su nueva estrategia, golpetear al puntero y mejor posicionado para 2024, Claudia Sheinbaum.

Es en entrevista con Carmen Aristegui, en su típica gira de medios, que el senador reveló que a él lo culparon de la pérdida de la elección en la CDMX, ”me intrigaron”, dice.

Me venció la intriga. Porque se me intrigó de que había sido el responsable de la pérdida de alcaldías en la CdMX. Que yo había sido el que había perdido 9 alcaldías y que hoy había influido para que los 9 alcaldes ganaran. Algo falso porque la CdMx tiene in alto nivel de politización y de conciencia. No asistí a un solo acto que influyera hacer esa valoración. La explicación para quien gobierna la ciudad era “Monreal es el responsable”, señaló el senador.