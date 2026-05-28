Monte Tláloc: Rescatan a Cinco Personas en Texcoco

Cuerpos de rescate del Estado de México localizaron con vida a cinco personas, incluida una mujer embarazada, en el monte Tláloc

Regeneración, 27 de mayo de 2026.– Elementos policiacos y brigadas de emergencia lograron rescatar con vida a cinco personas en el Estado de México.

El grupo se encontraba extraviado en las faldas del monte Tláloc, ubicado en el municipio de Texcoco.

El gobierno municipal informó que el operativo comenzó inmediatamente después de recibir una llamada de auxilio en el C4.

A partir de ese reporte, las autoridades locales coordinaron de forma prioritaria los esfuerzos de búsqueda y salvamento.

Como resultado de este despliegue, los rescatistas ascendieron a la zona forestal desafiando las condiciones del terreno.

Durante la madrugada localizaron a cuatro hombres y a una mujer embarazada en un paraje de la montaña.

Tras el hallazgo, los brigadistas iniciaron el descenso controlado para garantizar la total seguridad de los excursionistas.

El grupo arribó finalmente a salvo a la explanada central de la comunidad de Santa Catarina del Monte.

Valoración médica y coordinación institucional

En este sitio de encuentro, el personal de Protección Civil realizó una valoración médica general a los rescatados.

Los especialistas confirmaron que los ciudadanos se encontraban estables antes de autorizar el traslado hacia sus respectivos domicilios.

Esta oportuna intervención fue posible gracias a la participación de la Dirección de Seguridad Pública y Movilidad de Texcoco.

Asimismo, la Secretaría de Seguridad del Estado de México sumó esfuerzos valiosos para el éxito de la misión hídrica.

Vinculado a estas acciones de auxilio, diversas corporaciones especializadas trabajaron de forma conjunta en la zona del incidente.

Bomberos y paramédicos de atención prehospitalaria colaboraron activamente con los expertos de gestión integral de riesgos de la entidad.

También se integraron al rastreo los miembros de la Unidad de Reacción Inmediata y rescatistas de alta montaña.

Esta suma de capacidades técnicas permitió una cobertura amplia del perímetro donde las personas permanecían incomunicadas.

Participación comunitaria y recomendaciones civiles

Por otra parte, la colaboración de los habitantes locales resultó fundamental para agilizar el rastreo en la cumbre.

El comisariado ejidal de Santa Catarina y un guía comunitario aportaron su conocimiento profundo sobre las rutas montañosas.

Su experiencia orientó a las fuerzas estatales por los senderos más rápidos y seguros durante las horas nocturnas.

Gracias a este esfuerzo comunitario se redujo el tiempo de exposición de los extraviados a las bajas temperaturas.

Para finalizar, las autoridades municipales hicieron un llamado a la prevención al realizar actividades en zonas de bosque.

La Dirección de Seguridad Pública destacó la excelente coordinación lograda entre la ciudadanía civil y las corporaciones policiales.

Los mandos policiales recordaron la importancia de avisar sobre los itinerarios antes de subir a las elevaciones locales.

Mantener una comunicación constante con los números de emergencia ayuda a salvar vidas de forma oportuna y eficiente.