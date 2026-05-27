El control de la inflación fomenta la inversión: Carlos Slim

Slim destacó la importancia de mantener la inflación bajo control, pues previene su aumento y protege a los que menos tienen

Regeneración, 27 de mayo 2026– Carlos Slim Helú apoyó la estrategia económica de la presidenta Claudia Sheinbaum, centrada en mantener la inflación en el país, un aspecto que mitiga el impacto negativo en los ingresos de la población con menos recursos y crea un ambiente favorable para la inversión.

El empresario @carlosslim junto a @arturoelias en conferencia de prensa explicaron el por qué solicitaron una prórroga para el registro de Celulares en #México. pic.twitter.com/fwldvegn6r — RAMIRO ESCOTO DIGITAL (RED) (@Ramiro_Escoto) May 27, 2026

Precios del combustible

Durante su conferencia anual, Slim mencionó que el control en los precios de los combustibles ha sido clave para limitar las presiones inflacionarias en la economía del país.

«Las otras cosas que yo veo muy bien positivas es, por ejemplo, los esfuerzos que ha hecho la presidenta por cuidar la inflación», declaró Slim.

Acompañado por los altos directivos de Grupo Carso, Slim lideró su habitual conferencia de prensa anual.

Esta tuvo lugar en las oficinas centrales de Inbursa, situadas en la colonia Lomas de Chapultepec de la Alcaldía Miguel Hidalgo.

🤑🫰 ¡Frente común por la economía nacional! 🚨



🙌🏻 @Claudiashein respaldó de forma oficial al ingeniero Carlos Slim, coincidiendo en que es “irracional” la baja en la calificación soberana de México aplicada por Moody’s Global Ratings, que pasó de Baa2 a Baa3.



🏛️ Durante la… pic.twitter.com/0kC1uSOZde — SDP Noticias (@sdpnoticias) May 27, 2026

Inflación

Slim afirmó que es muy relevante mantener los niveles de inflación, ya que esto evita que se dispare y perjudique más a quienes tienen menos.

Slim Helú también mencionó que el país dispone de una gran cantidad de trabajadores altamente eficientes y bien preparados.

Este aspecto es muy valorado por empresas internacionales.

Sostuvo que esta mano de obra es destacada en América Latina, lo que permite prever un aumento en la actividad productiva interna.

🇲🇽⛽️#AlMomento | El empresario Carlos Slim reconoce el trabajo del @GobiernoMX y de la presidenta @Claudiashein para contener la inflación en México.



Durante su conferencia anual en el Grupo Financiero @BancoInbursa, destaca la efectividad de las medidas gubernamentales,… pic.twitter.com/4dk9XzMVOi — Once Noticias (@OnceNoticiasTV) May 26, 2026

Potencial

«Tenemos un enorme potencial de trabajadores que son excelentes y cuando van a trabajar a Estados Unidos vemos cómo progresan», afirmó.

Resaltó que es prioritario incorporar a más personas al empleo formal y a la educación para disminuir los niveles de pobreza y fortalecer el mercado interno.

Al mismo tiempo, indicó que la situación actual muestra tasas de interés en el 6.5 por ciento, un nivel que estimula directamente la inversión en proyectos productivos.

"México tiene un gran potencial de crecimiento". Ese fue el mensaje de apertura y consideración de Carlos Slim, respecto al país, durante el arranque de la conferencia de prensa anual que ofrece.

Video: Gabriel Nava / @gabo_leconav pic.twitter.com/MOF40lrz1O — Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) May 26, 2026

Tasa de interés

«Esta tasa de interés baja induce mucho a la inversión, porque:

¿Qué prefiere uno… invertir sus ahorros… al 6 y medio por ciento de interés o invertirlos en un proyecto empresarial?», planteó Carlos Slim.

El empresario de origen libanés comentó que este contexto sugiere que «hay suficiente o mucho patrimonio disponible para la inversión».