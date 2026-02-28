Pokémon 30 Aniversario: Franquicia Millonaria de Satoshi Tajiri

Pokémon celebra tres décadas de éxito global. Satoshi Tajiri transformó su pasión en la franquicia más valiosa del entretenimiento

Regeneración, 27 de febrero de 2026.– La historia de Pokémon comenzó en Japón durante la década de los 80. Satoshi Tajiri amaba recolectar insectos y los videojuegos desde su juventud. Él fundó la revista Game Freak junto a su amigo Ken Sugimori.

Años después, esa publicación se transformó en una exitosa desarrolladora de juegos. Tajiri diseñó un proyecto inspirado directamente en su pasión por la naturaleza. Buscaba replicar la emoción de capturar criaturas en un entorno digital interactivo.

El concepto tardó cinco años en concretarse debido a diversos retrasos técnicos. La consola Game Boy perdía popularidad cuando el proyecto finalmente estuvo listo. Nadie imaginaba que Pokémon salvaría las ventas de la famosa consola portátil.

El respaldo de una leyenda

Nintendo inicialmente no mostró mucho interés por la propuesta de Satoshi Tajiri. Sin embargo, el genio Shigeru Miyamoto decidió dar luz verde al ambicioso proyecto. Miyamoto, creador de Mario, vio un potencial único en la idea de intercambiar.

Sobre el apoyo recibido, las autoridades de la marca han destacado el rol de Miyamoto. «Shigeru Miyamoto vio con buenos ojos el proyecto» y confió en su futuro. Esta decisión cambió el destino de la industria del entretenimiento para siempre.

Gracias a este respaldo, Pokémon Rojo y Verde debutaron en Japón en 1996. El éxito fue inmediato y causó un furor inesperado en el público japonés. Se vendieron más de 30 millones de copias de esas primeras versiones originales.

El fenómeno de los monstruos de bolsillo

La mecánica de capturar y luchar con monstruos fascinó a toda una generación. Los primeros 150 Pokémon se convirtieron en iconos de la cultura popular mundial. El intercambio mediante cables conectores fomentó la interacción social entre los jugadores.

La marca creció rápidamente gracias a la simplicidad y profundidad del sistema. Pronto, la franquicia se expandió más allá de las consolas de Nintendo. Pokémon se convirtió en un estilo de vida para millones de niños.

Las cartas coleccionables y los peluches inundaron las tiendas de todo el mundo. La estrategia de marketing fue impecable y capturó la atención de diversos mercados. Hoy, la marca está presente en mangas, ropa y productos cotidianos.

Hoy 27 de febrero se celebra el Día Mundial de Pokémon para conmemorar el lanzamiento en 1996 de la famosa saga de videojuegos de Nintendo. Y no es un aniversario cualquiera porque la franquicia creada por Satoshi Tajiri cumple hoy 30 años.#manga #anime #Pikachu #PokemonDay pic.twitter.com/SoHc4EnuU5 — ZasKaBooM (@zaskaboom) February 27, 2026

Pikachu: el rostro del éxito mundial

Aunque el juego era popular, el anime catapultó la marca al estrellato definitivo. La serie cuenta con más de mil 200 episodios transmitidos globalmente. Pikachu, el número 25 de la Pokédex, se volvió el rostro oficial.

El pequeño ratón eléctrico es hoy uno de los personajes más reconocidos. Su imagen lideró la expansión hacia la televisión y el cine internacional. Pikachu es un icono cultural comparable con los personajes más famosos.

Las autoridades señalan que el anime fue la pieza clave del crecimiento. «La transmisión del anime lo catapultó al éxito mundial», afirman los expertos. Este fenómeno permitió que la marca sobreviviera al paso de las décadas.

Un imperio de miles de millones

Actualmente, el valor de la franquicia supera los 100 mil millones de dólares. Es considerada la propiedad intelectual más valiosa de todo el entretenimiento mundial. Sus ingresos provienen de videojuegos, licencias, cine y aplicaciones móviles.

Los números actuales de la marca son simplemente impresionantes y sólidos. Existen más de 100 videojuegos desarrollados en diversas plataformas digitales. Se han vendido más de 480 millones de unidades en todo el mundo.

La Pokédex oficial ya registra más de mil criaturas diferentes actualmente. Cada nueva generación de juegos atrae a millones de usuarios nuevos. Pokémon sigue creciendo sin detenerse tras 30 años de evolución constante.