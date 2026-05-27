Sudáfrica rechaza la declaración de EE.UU. sobre crisis racial

Sudáfrica desmiente la afirmación de Trump sobre una crisis humanitaria para gente blanca en el país y afirma que no tiene fundamento

Regeneración, 27 de mayo 2026– Chrispin Phiri, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Sudáfrica, comentó el miércoles a la agencia de noticias Associated Press que las denuncias sobre el abuso sistemático a los afrikáneres no tienen base en la realidad.

Programa

Phiri agregó que algunos de los beneficiarios del programa de refugiados de Estados Unidos han regresado a Sudáfrica.

El martes, el presidente Trump aumentó oficialmente el número de refugiados permitidos, sumando 10 mil personas más.

Este aumento, según él, se destinaría a los afrikáneres blancos de Sudáfrica.

El presidente declaró una situación de emergencia, indicando que la minoría blanca enfrenta «violencia racial».

Rechazo

El gobierno de Sudáfrica ha rechazado consistentemente esta afirmación.

El límite que Trump había establecido en octubre era de solo 7.500 refugiados, el más bajo que se ha registrado en la historia del programa.

Además, a finales del año pasado, Trump anunció que Sudáfrica no estaría presente en la cumbre del Grupo de los 20 (G20) este año en Miami.

Esto intensificó aún más su conflicto con los funcionarios por las denuncias de abuso hacia los agricultores blancos.

Cumbre

En ese momento, Trump mencionó que Estados Unidos no asistió a la cumbre del G20 del año pasado que se llevó a cabo en Sudáfrica.

«Porque el gobierno sudafricano se niega a reconocer o abordar los horribles abusos contra los derechos humanos sufridos por los afrikáneres.

Y otros descendientes de colonos holandeses, franceses y alemanes».

«Para decirlo sin rodeos, están matando a gente blanca y permitiendo que les quiten sus granjas al azar», comentó Trump en Truth Social.

«Por lo tanto, por orden mía, Sudáfrica NO recibirá una invitación a la cumbre del G20 de 2026, que se celebrará el próximo año en la gran ciudad de Miami, Florida».