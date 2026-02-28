Tras ataques de EE.UU e Israel, Irán lanza ofensiva regional

Irán ataca 6 países, entre ellos, Israel, Kuwait y Jordania tras bormbardeos «Furia Épica» de EE.UU e Israel en Kabul y unas 20 provincias iranís

Regeneración, 28 de febrero de 2026. En redes destacan los ataques de Estados Unidos e Israel en contra del territorio iraní, bajo la operación Furia Épica y lanzó explosivos en al menos seis países de Medio Oriente.

Como se sabe el ejército de Israel lanzó este sábado un ataque contra Irán con la participación de Estados Unidos.

Además, las fuerzas israelíes afirmaron que se trató de un «ataque preventivo» ante la amenaza que supone el programa nuclear iraní. La operación fue bautizada «Furia épica».

Escenario

Medios locales reportaron explosiones en la capital, Teherán y en otras ciudades.

Irán prometió una respuesta «aplastante» y lanzó misiles contra Israel que fueron interceptados por los sistemas de defensa de este país, según informó el gobierno de Tel Aviv.

Teherán también atacó objetivos en Qatar, Bahréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Jordania y Arabia Saudita.

En tanto que el presidente de EE.UU., Donald Trump, instó a los iraníes a levantarse contra el régimen, conforme reporta la BBC de Londres.

En tanto que la Media Luna Roja Iraní, dijo que alrededor de 20 provincias de Irán han sido blanco de ataques israelíes y estadounidenses y que inició labores de rescate.

Ataque

En un comunicado emitido en la mañana de este sábado, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, informó que su país «lanzó un ataque preventivo contra Irán para eliminar las amenazas al Estado».

Al tiempo que declaró un «estado de emergencia especial ypermanente» en todo el país. Por otra parte, Trump, publicó un video de ocho minutos.

«Hace poco, el ejército de Estados Unidos inició importantes operaciones de combate en Irán.

Nuestro objetivo es defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas inminentes del régimen iraní, un grupo despiadado de gente muy dura y terrible.

«Sus actividades amenazantes ponen en peligro directo a Estados Unidos, a nuestras tropas, a nuestras bases en el extranjero y a nuestros aliados en todo el mundo», dijo.

Fuerza

Por otra parte, se destaca que según versiones la primera oleada de ataques tuvo como objetivo principal a funcionarios iraníes.

BREAKING: Iran is now attacking Dubai. This is the Fairmont Hotel, Dubai.



Who still thinks Trump deserves a Nobel Peace Prize? pic.twitter.com/Hkv8MTi2pB — Brian Krassenstein (@krassenstein) February 28, 2026

Las imágenes de los ataque se multiplican en redes sociales lo mismo en la céntrica plaza Jomhouri que en la plaza Hassan Abad.

La oficina de Jamenei y la oficina presidencial en Teherán también fueron atacadas, así como las cercanías de la sede del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Israel y EEUU atacan Irán.



Se registran bombardeos en varios puntos de la capital iraní, en una agresión ilegal que viola el derecho internacional.



Previamente esta mañana Israel había lanzado varios bombardeos en el sur de Líbano pic.twitter.com/XGaXHanKPu — Olga Rodríguez Francisco ✍️ (@olgarodriguezfr) February 28, 2026

La operación fue confirmada por el presidente Donald Trump y el primer ministro Benjamin Netanyahu, quienes describieron las acciones como «operaciones de combate mayor» destinadas a degradar la infraestructura militar y nuclear iraní.

La Guardia Revolucionaria de Irán confirmó el lanzamiento de misiles y drones en represalia hacia Israel y bases militares estadounidenses en el Golfo Pérsico, como en Catar, Baréin, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos.

🔴 #ENVIVO | La Guardia Revolucionaria iraní confirmó este sábado que ha lanzado ataques contra bases estadounidenses situadas en Baréin, Catar, Kuwait y Emiratos Árabes como represalia por los bombardeos de #EEUU e Israel ▶️ https://t.co/WRjRzjgAhF pic.twitter.com/q4nacuWzp0 — Ecuavisa Noticias (@EcuavisaInforma) February 28, 2026

Como se indica Israel ha declarado el estado de emergencia tras la lluvia de misiles interceptados sobre ciudades como Haifa y Jerusalén.

En tanto que NetBlocks reportó un corte casi total de internet y servicios telefónicos en Irán.

En el contexto, aerolíneas han suspendido sus vuelos hacia Medio Oriente, y el transporte marítimo en el Golfo ha sido interrumpido.