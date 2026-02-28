Reino Unido se suma a las acciones contra Irán

Histórica presencia de Reino Unido en Irán y su relación con el petróleo. Participación en operaciones regionales defensivas coordinadas

Regeneración, 28 de febrero de 2026. En redes se subraya la participación del Reino Unido como aliado de EE.UU e Israel en su ofensiva contra Irán al tiempo que recuerdan su intensa presencia en el ramo petrolìfero.

Por una parte, el golpe de Estado de 1953 tras la nacionalización del petróleo por Mohammad Mossadegh, primer ministro depuesto y que empoderó al sha Reza Palevi.

Y es que de 1901 a 1951 los británicos controlaron todo el petróleo iraní y el país recibía apenas una pequeña fracción de los beneficios y no tenía acceso a sus propios libros contables.

Esto bajo la Anglo-Iranian Oil Company (hoy conocida mundialmente como BP).

En 1951, el primer ministro iraní Mohammad Mossadegh, un líder democrático y nacionalista, hizo lo impensable: nacionalizó el petróleo. Ya luego vino la Operación Ajax de la CIA y el golpe de Estado.

«Nuestras fuerzas están activas y hoy hay aviones británicos en el cielo, como parte de operaciones defensivas regionales coordinadas para proteger a nuestro pueblo, nuestros intereses y nuestros aliados».

Así dijo el primer ministro inglés tras los ataques conjuntos realizados por Estados Unidos e Israel contra territorio iraní este.

El gobierno británico ha aclarado que no estuvo involucrado en la ofensiva directa lanzada por EE. UU. e Israel contra objetivos en Irán.

Junto a Francia y Alemania, el Reino Unido emitió una declaración conjunta condenando los contraataques iraníes y haciendo un llamado urgente a la «estabilidad regional».

El primer ministro convocó a su gabinete de seguridad para evaluar la situación.

Acciones

Se ha ordenado la retirada de todo el personal diplomático británico de Irán ante el riesgo inminente.

Además, enviado aviones de combate a la región para realizar operaciones defensivas y proteger activos británicos y aliados, pero sin una orden de ofensiva directa contra Irán.

Sin embargo, Teherán ha designado oficialmente a las fuerzas aéreas y navales de la Unión Europea (y por extensión a sus aliados occidentales) como entidades terroristas.

En resumen, aunque el Reino Unido está movilizando recursos se mantiene —al menos formalmente— fuera de la ofensiva directa liderada por Washington.

Alerta

Asi se trata de una Operación Defensiva respondiendo a una agresión previa de Irán, lo que les permite actuar bajo el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas (legítima defensa).

Por ello, las bases británicas en el Medio Oriente (Chipre, Qatar, Bahréin) están en estado de combate.

Además, el anuncio ha generado una volatilidad inmediata en los precios del petróleo y el gas, dada la importancia estratégica de la zona para el suministro del Reino Unido.

Cualquier canal diplomático remanente entre Londres y Teherán se considera ahora inexistente.

Irán no es lo mismo

Irán, la antigue Persia nunca fue formalmente una colonia o un protectorado oficial en su totalidad, aunque estuvo muy cerca.

Aunque Irán mantuvo su independencia nominal, el Imperio Británico y el Imperio Ruso en 1907, firmaron un acuerdo para repartir el norte a los rusos y el sur petrolero a los británicos.

En 1919, tras la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña intentó imponer el Acuerdo Anglo-Persa, que le habría dado el control total del ejército y las finanzas iraníes que no prosperó dada la resistencia interna.

Irán siempre se ha considerado un estado soberano heredero del Imperio Persa.

En 1925, un militar llamado Reza Khan dio un golpe de Estado y fundó la Dinastía Pahlaví, para 1935, pidió oficialmente que el mundo dejara de llamar al país «Persia» y empezara a usar el nombre nativo: Irán.

Ya luego vino la Revolución de los Ayatolás (1979), con el último Sha (rey), Mohammad Reza Pahlaví, era un aliado estrecho de Occidente.

Así pasó de ser una monarquía pro-occidental a una República Islámica teocrática.

Despliegue

El Reino Unido mantiene una presencia militar constante en Oriente Medio bajo la denominación de Operación Shader, pero ante esta escalada, ha reforzado significativamente sus activos:

1-Activos Aéreos (Royal Air Force – RAF)

La base principal de operaciones es RAF Akrotiri en Chipre, situada a una distancia estratégica del conflicto.

Eurofighter Typhoon FGR4: Son los «caballos de batalla», cazas polivalentes equipados con misiles aire-aire Meteor (de largo alcance) y ASRAAM. Interceptan drones y misiles de crucero.

Aviones Cisterna Voyager (A330 MRTT) para mantener a los Typhoon en el aire durante horas permitiendo patrullas constantes sobre Irak, Siria y el Golfo Pérsico.

Aviones de Vigilancia RC-135 Rivet Joint, de inteligencia electrónica, interceptan comunicaciones y señales de radar iraníes para predecir lanzamientos de misiles y coordinar la defensa aliada.

2.Activos Navales (Royal Navy)

El Reino Unido mantiene una presencia naval permanente en el Golfo Pérsico y el Mar Rojo a través de la Operación Kipion.

Destructores Tipo 45 (Clase Daring): Actualmente, el HMS Duncan (o naves similares de su clase) es la pieza clave.

Están diseñados específicamente para la defensa antiaérea.

Su sistema de misiles Sea Viper puede rastrear y destruir cientos de objetivos simultáneos, siendo la principal protección contra ataques masivos de saturación.

Fragatas Tipo 23: Como la HMS Lancaster, que patrullan el Estrecho de Ormuz para evitar que Irán bloquee el paso de petroleros y buques de carga.

RFA Cardigan Bay: Un buque de apoyo logístico y base para operaciones de limpieza de minas y fuerzas especiales.

3-Fuerzas Especiales y Terrestres

E incluso, presencia estratégica en SAS/SBS: Equipos de fuerzas especiales suelen estar desplegados en la región para misiones de rescate de rehenes.

Además de señalización de objetivos o protección de infraestructuras críticas en países aliados como Jordania u Omán.

Finalmente, las bases en el Golfo: El Reino Unido utiliza la base naval HMS Juffair en Bahréin. Centro de mando para todas sus operaciones marítimas en la zona.