Jefa Clara Respalda a Atletas de la Diversidad Sexual

Brugada refrendó su apoyo a deportistas LGBTTTIQ+ y recibió la antorcha simbólica de la ANADE rumbo a Juegos del Orgullo

Regeneración, 27 de mayo de 2026.– La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, ratificó el respaldo de su administración a los deportistas de la diversidad sexual.

Los atletas capitalinos competirán este fin de semana en los Juegos Nacionales del Orgullo, cuya sede inédita será Acapulco, Guerrero.

La mandataria elogió el papel activo de esta comunidad en los proyectos que logran unir a todo el país.

«Apoyamos el deporte; apoyamos a la comunidad de la diversidad sexual», manifestó con entusiasmo la titular del Ejecutivo local.

En este contexto, la jefa gubernamental reiteró la importancia de abrir espacios deportivos seguros que dejen atrás cualquier prejuicio.

La capital del país busca consolidarse como un referente de inclusión y respeto a los derechos humanos universales.

El torneo nacional representa una oportunidad histórica para visibilizar el talento de las poblaciones de la diversidad en México.

Por este motivo, la administración local facilitará las condiciones necesarias para asegurar una participación exitosa de su delegación.

Reconocimiento y proyectos futuros

Como muestra de agradecimiento, el presidente de la ANADE, Iván Lara, entregó una antorcha simbólica a la mandataria local.

Este acto honró el apoyo constante recibido para promover las disciplinas físicas entre la población de la diversidad.

«Aquí, la Ciudad de México, ha sido la cuna del deporte LGBT», afirmó puntualmente el dirigente de la asociación.

Los deportistas también obsequiaron a la funcionaria diversas preseas obtenidas en justas de los últimos tres años.

Más allá de este festejo, los atletas revelaron su intención de postular a la capital para un evento internacional.

La metrópoli buscará albergar la Copa del Orgullo de las Américas durante la jornada deportiva del próximo año.

Clara Brugada celebró la propuesta y recordó el carácter plural y respetuoso que define a la identidad de la demarcación.

«En esta ciudad, el deporte es para todas, todos y todes», puntualizó con firmeza la líder comunitaria.

Resultados de la atención ciudadana

Por otra parte, estas declaraciones sucedieron en el marco de la audiencia número 18 del programa de atención social.

La gobernante atendió personalmente a 43 ciudadanos organizados en ocho comisiones que presentaron demandas de carácter prioritario.

Entre los temas planteados destacaron la búsqueda de personas desaparecidas, la movilidad urbana y la gestión del agua potable.

Las mesas de diálogo directo sirven para agilizar las respuestas institucionales frente a las problemáticas más urgentes.

Paralelamente, los integrantes del gabinete legal y de organismos autónomos recibieron a miles de habitantes de la capital.

Un total de 8 mil 160 personas obtuvieron asesoría institucional en los módulos instalados en la plaza pública.

Este despliegue territorial derivó en la apertura formal de 858 expedientes con peticiones explícitas de la población civil.

Finalmente, las solicitudes enfocadas en materia de vivienda digna sumaron la cifra mayoritaria con 364 requerimientos bajo análisis.