Morena y aliados aprueban postergar elección judicial a 2028

Detalles de la elección se discutirán el miércoles a las 9 de la mañana, dijo la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán

Regeneración, 27 de mayo 2026– Morena y sus aliados lograron la aprobación general, con 341 votos a favor y 124 en contra, de la reforma constitucional que establece la realización de la segunda elección de magistrados y jueces el primer domingo de junio de 2028.

Receso

Tras cuatro horas y media de debate, se decidió hacer un receso. Las reservas sobre el dictamen se discutirán mañana, empezando a las 09:00 horas.

La reforma también sugiere la creación de una Comisión Coordinadora que se encargue de proponer candidatos y modificar las boletas.

Además, se busca ofrecer capacitación continua a magistrados y jueces por parte de la Escuela Nacional de Formación Judicial.

También se estipula que la elección de 2028 podría coincidir con la revocación de mandato.

Y se concederá un año más en el cargo a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Oposición

Durante el debate, los diputados del PAN, PRI y MC se opusieron a la reforma que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Afirmaron que no soluciona las fallas en la reforma al Poder Judicial, que fue aprobada en septiembre de 2024.

Sin embargo, antes de comenzar el debate, los legisladores que apoyan al gobierno desestimaron dos propuestas para suspender la discusión.

🔔 En tribuna, el dip. José Gloria reiteró el respaldo del PT al dictamen en materia de reforma del Poder Judicial, al considerar que fortalece la organización y certeza del nuevo modelo de justicia en México.



✅ Aplazar la elección judicial a 2028 permitirá mayor viabilidad… pic.twitter.com/c2HxGSljYe — Diputadas y Diputados Petistas (@DiputadosPTmx) May 27, 2026

Críticas

Una fue presentada por la diputada Margarita Zavala (PAN) y la otra por el coordinador del PRI, Rubén Moreira Valdez.

El diputado del PRI solicitó pausar la discusión para crear un método de elección para el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Esto, ya que el documento propone dos opciones.

“Pedimos una suspensión del debate para que arreglen ese problema y no lo dejen a la Corte por qué va a ser un problema en los próximos días”.

Objetivo

Manifestó que la reforma tiene como objetivo que el gobierno cuente con “jueces a modo y no se evita el uso del acordeón”.

Y pidió a todos los partidos buscar una manera de proteger las elecciones de la intervención del crimen organizado.

“Entiendo la preocupación del que crimen organizado participe en las elecciones, pero eso no lo va a solucionar.

Necesitamos aquí un gran acuerdo para resolver qué pasa cuando a un candidato lo asesinan o lo secuestran, hay que suspender el proceso.

Entromisión

Y eso está pasando a todos los partidos políticos, necesitamos resolver qué pasa cuando se entromete el crimen organizado…

…y solo deja que juegue un candidato, eso está pasando en muchas entidades”, expresó.

La diputada Laura Cristina Márquez Alcalá (PAN) criticó a los morenistas por proponer la elección de ministros, magistrados y jueces mediante el voto popular.

Sin dar prioridad a la carrera judicial, y afirmó que “nunca nadie les pidió que desmadraran al Poder Judicial”.

Iniciativa

En su intervención, la diputada Claudia Ruiz Massieu (MC) aseguró que la iniciativa “deja intactas las insuficiencias de fondo” de la reforma judicial.

El legislador Leonel Godoy (Morena) mencionó que no todos los postulantes participarán en la segunda elección judicial a través de un sorteo.

“No es cierto que van a ir todos a la tómbola, solo irán aquellos que los comités de evaluación resuelvan.

Previo a una reunión de una comisión coordinadora”, aclaró en la tribuna.