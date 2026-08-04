Trump Critica Ganancias Petroleras por la Guerra con Irán

Trump arremete contra las empresas petroleras por obtener beneficios récord ante el alza de combustibles provocado por el conflicto con Irán

Regeneración, 3 de agosto de 2026.– El mandatario de Estados Unidos criticó abiertamente las elevadas ganancias financieras de las corporaciones energéticas durante los últimos meses.

El presidente norteamericano Donald Trump recriminó el enriquecimiento corporativo derivado del conflicto militar librado en Medio Oriente.

El precio promedio del galón de gasolina regular subió más de treinta y siete por ciento a nivel nacional.

La crisis bélica iniciada a finales de febrero generó un escenario de escasez generalizada de combustible en el mercado.

Frente a los medios de comunicación reunidos en la Casa Blanca, el líder estadunidense recriminó las acciones del sector refinador.

El presidente Donald Trump declaró contundentemente sobre esta coyuntura: “No me gusta. Están ganando demasiado dinero. Basándose en una escasez, están ganando demasiado dinero”.

Este descontento gubernamental surge antes de celebrarse las elecciones legislativas de medio mandato programadas para el próximo noviembre.

Por ello, el encarecimiento de los energéticos representa un factor político sumamente sensible para la administración republicana.

Resultados financieros récord para las petroleras

El bloqueo operativo del estratégico estrecho de Ormuz causó una escalada inmediata en las cotizaciones internacionales de la energía.

Las gigantescas firmas automotrices ExxonMobil y Chevron informaron ganancias extraordinarias al cierre del segundo trimestre del año.

Dichos resultados de explotación reflejan un beneficio directo tras la interrupción del suministro global de crudo.

La petrolera ExxonMobil duplicó sus ganancias netas al sumar catorce mil quinientos millones de dólares en dicho lapso.

Por su parte, la multinacional Chevron acumuló beneficios contables por doce mil cien millones de dólares durante el mismo periodo.

Esta última cifra registrada superó en más de cinco veces sus resultados comparados con el año previo.

En consecuencia, diversas multinacionales del sector energético reportaron cuantiosas utilidades extraordinarias debido al conflicto armado.

La escasez de hidrocarburos continúa empujando al alza el valor final de los derivados del petróleo.

Caída severa en las exportaciones estadounidenses

A pesar de las elevadas ganancias acumuladas por las firmas energéticas, las exportaciones norteamericanas retrocedieron de manera drástica.

Los envíos marítimos de crudo cayeron en julio a tres punto sesenta y seis millones de barriles diarios.

Este indicador comercial representó el volumen de envíos al extranjero más bajo reportado en los últimos ocho meses.

La disminución obedeció a la breve vigencia de un acuerdo formal pactado entre Washington y el gobierno de Teherán.

Durante el período de vigencia de dicho pacto, el tránsito diario por el estrecho de Ormuz alcanzó cuarenta y dos buques.

No obstante, las exportaciones de Estados Unidos habían alcanzado un récord de cinco punto siete millones de barriles en mayo.

Aquel incremento histórico posicionó temporalmente a la nación norteamericana como el primer exportador mundial de petróleo.

Las economías de Europa y Asia recurrieron al mercado norteamericano para compensar el déficit de suministro provocado por la guerra.