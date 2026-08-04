Darfur: Ataque del Ejército Sudanés Deja 35 Muertos

Un ataque con drones del ejército sudanés contra un tribunal civil en Darfur causó al menos 35 muertos, denunció la ONG Emergency Lawyers

Regeneración, 3 de agosto de 2026.– Un bombardeo atribuido al ejército sudanés provocó una grave tragedia en la región de Darfur.

La agresión armada se dirigió contra un tribunal civil ubicado en la aldea de Al-Zawiya Gara.

El bombardeo perpetrado con drones cobró la vida de al menos 35 personas en el lugar.

La organización de derechos humanos Emergency Lawyers documentó este trágico acontecimiento mediante un reporte oficial.

Asimismo, la agrupación independiente precisó los detalles operativos sobre la localización exacta del bombardeo.

La sede agredida se situaba en el estado de Darfur del Norte durante la tarde del domingo.

La entidad afectada ejercía un rol judicial y social crucial en la zona.

La denuncia alertó sobre la indefensión en que permanecen las comunidades locales expuestas a los enfrentamientos.

Denuncias por violaciones al derecho internacional

Frente a la gravedad de los hechos, activistas internacionales exigieron investigar minuciosamente la incursión militar.

El colectivo de juristas condenó el uso deliberado de fuerza contra la población indefensa de la comunidad.

Respecto a la agresión contra la sede judicial, el grupo Emergency Lawyers declaró:

“Dirigir ataques contra civiles y bienes civiles constituye una grave violación del derecho internacional humanitario”.

Las autoridades del ejército sudanés no emitieron respuestas ante las constantes solicitudes de comentarios.

Por su parte, organismos internacionales han reiterado su preocupación por el constante deterioro humanitario.

Las agresiones dirigidas a infraestructura civil amenazan gravemente a las poblaciones más golpeadas por la violencia.

Ante este contexto alarmante, el colectivo legal exigió abrir una investigación inmediata y exhaustiva.

La impunidad reinante en la región agrava la vulnerabilidad de las familias atrapadas en el conflicto.

El impacto devastador de la guerra con drones

Esta nación africana permanece sumida en una contienda cruenta iniciada a mediados de abril de 2023.

El enfrentamiento contrapone al ejército nacional contra las Fuerzas de Apoyo Rápido de carácter paramilitar.

El conflicto armado ha provocado oficialmente más de 59 mil muertes violentas.

Sin embargo, diversas organizaciones de ayuda sostienen que la cifra real podría ser considerablemente mayor.

Aunado a lo anterior, el empleo de tecnología no tripulada se convirtió en una constante mortífera.

Ambas facciones militares emplean drones como su principal estrategia de combate en el territorio.

Según estimaciones de las Naciones Unidas, estos artefactos causaron el 80 por ciento de las muertes civiles este año.

El uso sistemático de estas armas sigue sembrando la devastación a lo largo del país.