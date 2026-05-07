Prisión Preventiva a Roxana ‘N’ por Muerte de Hijo en Mexicali

La madre es acusada de homicidio por omisión tras la muerte de su hijo. El menor falleció por golpe de calor tras 12 horas en un vehículo

Regeneración, 6 de mayo de 2026.– Un juez dictó prisión preventiva justificada contra Roxana “N” en la ciudad de Mexicali.

Se le imputa el delito de homicidio en comisión por omisión con dolo eventual.

El pequeño Vicente, de tres años, murió el pasado 2 de mayo.

El menor permaneció atado a su silla de seguridad por más de doce horas continuas.

En relación con los hechos, la audiencia inició en el Centro de Justicia Penal Río Nuevo.

Bajo la causa penal 3956/2026, el juez de control Rogelio Martínez analizó las pruebas iniciales.

La Fiscalía General del Estado argumentó una presunta negligencia grave en el cuidado del infante.

Se determinó que la mujer deberá permanecer bajo custodia mientras el proceso legal continúa.

Evidencias de negligencia y consumo de alcohol

La investigación señala que la acusada asistió a una reunión familiar el 1 de mayo.

El Ministerio Público afirmó que la imputada consumió bebidas alcohólicas durante la noche.

Tras llegar a su domicilio, ingresó a la vivienda sin el menor.

El automóvil permaneció cerrado mientras la temperatura exterior superaba los 40 grados centígrados.

Sumado a lo anterior, las pruebas digitales complican la situación legal de la madre.

El Ministerio Público indicó que la mujer «permaneció activa en redes sociales durante la madrugada».

Se detectó actividad en aplicaciones de mensajería entre las 03:00 y las 05:30 horas.

Para las autoridades, esto demuestra que ella tenía capacidad para advertir la ausencia de su hijo.

Resultados periciales y entorno familiar conflictivo

El Servicio Médico Forense confirmó que la causa de muerte fue un golpe de calor severo.

El cuerpo del menor presentaba quemaduras por la exposición prolongada a las altas temperaturas ambientales.

Los peritos determinaron que el vehículo se convirtió en un entorno mortal para el infante.

«La alerta se dio hasta la mañana siguiente» tras el hallazgo del cuerpo sin vida.

Por otra parte, salieron a la luz antecedentes de conflictos graves entre la pareja.

El padre del niño mencionó amenazas previas contra la integridad del menor.

Se reportaron incidentes anteriores donde el niño supuestamente fue dejado sin supervisión en casa.

La defensa buscará alegar el «síndrome del niño olvidado» para reducir la responsabilidad.

La vinculación a proceso se definirá el próximo 9 de mayo.