¿Quién es la #LadyTepito? Esto es lo que pasó con esta mujer

Tras las amenazas que una mujer realizó en contra de familiares de Leslie Martínez a las afueras de la Fiscalía de la CDMX, en redes la llamaron #LadyTepito.

Regeneración Mx, 9 junio 2023. En un video difundido en redes sociales, se observa como una mujer agrede verbalmente a familiares de Leslie Martínez Colín, quien presuntamente fue asesinada por su expareja, Alejandro Alberto “N”, en Morelos.

Aparentemente, la mujer se molestó cuando los manifestantes, quienes exigían avances en el caso, le impidieron pasar a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, entre las agresiones la mujer señaló que “bajaría Putirrucas de Tepito”, por lo que se le apodó en redes #LadyTepito.

“¡Orale! No más no se me quede viendo muy v*rga porque no sabe ni qué pedo conmigo, ahorita bajo a Put*rrucas de Tepito y al chile ni la v*rga van a aguantar”, mencionó la mujer