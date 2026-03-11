Precio de la Gasolina: Sheinbaum Renovará Pacto de Estabilidad

Gobierno de México renovará Estrategia Nacional para mantener la gasolina regular bajo los 24 pesos.

Regeneración, 10 de marzo de 2026.– La administración federal extenderá el pacto con gasolineros para frenar el costo de los combustibles. Esta medida busca que la gasolina regular no supere los 24 pesos por cada litro.

Claudia Sheinbaum confirmó que el acuerdo con los empresarios se renovará durante la presente semana. El plan original ha logrado mantener la estabilidad del precio desde el pasado mes de septiembre.

Actualmente, el costo promedio del combustible en el país se sitúa en los 23.54 pesos. La Presidenta busca proteger el bolsillo de los ciudadanos ante las variaciones del mercado externo.

Las autoridades buscan evitar que las turbulencias internacionales afecten directamente a la economía de las familias. La prioridad es el control inflacionario a través de acuerdos voluntarios con el sector privado.

#MañaneraDelPueblo La Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina ha permitido mantener el precio de la gasolina regular por debajo de los $24.00 pesos por litro.



Entre septiembre de 2025 y marzo de 2026, el precio promedio se ha mantenido… pic.twitter.com/L02GNFhQHL — Profeco (@Profeco) March 9, 2026

Reporte de la Procuraduría Federal

César Iván Escalante Ruiz, titular de la Profeco, presentó el informe semanal de precios. El funcionario destacó que la gasolina regular se mantiene por debajo del límite establecido.

Mencionó que: “el litro de gasolina regular esté por debajo de los 24 pesos” gracias a la estrategia. Escalante Ruiz resaltó que el promedio nacional nunca ha llegado al techo de los 24 pesos.

El procurador señaló que en los próximos días se formalizará la renovación de esta importante política pública. El seguimiento de precios será riguroso para detectar estaciones que abusen de los consumidores.

“En próximos días se va a renovar esta Estrategia”, aseguró el titular ante los medios de comunicación. Esta información resulta vital para que los usuarios puedan planificar sus gastos mensuales de transporte.

Vigilancia en estaciones de servicio

Existen gasolineras que mantienen márgenes de ganancia menores a los dos pesos por cada litro vendido. La Profeco otorgó un reconocimiento a una estación de Pemex ubicada en Pachuca de Soto, Hidalgo.

Dicho establecimiento ofrece el combustible en 23.15 pesos, siendo uno de los precios más competitivos. Sin embargo, otras empresas no están respetando el espíritu de colaboración del pacto nacional.

#MañaneraDelPueblo

🚨 Mientras en algunas partes de Estados Unidos la gasolina ya subió a 38 pesos el litro por la guerra



En México anuncia nuestra PresidentA @Claudiashein que está semana vuelve a firmar con los empresarios el compromiso para que no suba arriba de los 24… pic.twitter.com/wTvntw6mAL — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) March 9, 2026

Escalante Ruiz denunció que algunos negocios: “se siguen volando la barda con los precios” en varias regiones. El funcionario señaló directamente a una estación en Coahuila por sus altos márgenes de utilidad.

Dicha gasolinera vende el litro en 24.99 pesos, obteniendo una ganancia excesiva de 3.27 pesos. La Profeco aplicará sanciones simbólicas y operativas a quienes no cumplan con los acuerdos establecidos.

Mecanismos de control fiscal

El Gobierno Federal utiliza el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios para regular el costo final. Si el precio internacional sube, el gobierno reduce el cobro del IEPS para compensar.

Esta estrategia fiscal permite que el consumidor no sienta el impacto de las crisis energéticas globales. Una parte del combustible consumido en México proviene de mercados extranjeros actualmente.

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el mecanismo de ajuste protege la estabilidad del mercado interno. La recaudación se sacrifica temporalmente para mantener el costo de la gasolina en niveles aceptables.

El pacto actual es voluntario y permite que el gobierno siga recaudando sin afectar al usuario final. Los empresarios absorben parte del costo para evitar incrementos bruscos en las estaciones de servicio.

Visión de los especialistas

Expertos energéticos sugieren que el convenio debería extenderse por un periodo de al menos seis meses. Ramsés Pech afirmó que: “las fluctuaciones en los precios de los energéticos impactan directamente en la recaudación”.

El especialista advirtió que México es vulnerable por las importaciones realizadas desde Estados Unidos. Cuando el crudo sube, los derivados del petróleo también aumentan su valor en todo el mundo.

“Se recomienda extender el convenio sobre la gasolina por al menos seis meses”, insistió el analista Pech. La medida sirve como un blindaje necesario ante el conflicto bélico en Medio Oriente.

Mantener los precios bajo control previene una escalada de costos en el transporte de mercancías básicas. La estabilidad energética es fundamental para la salud de las finanzas públicas en este año.

Impacto en el mercado interno

Rogelio Calderón, consultor del sector, explicó que los precios altos del crudo dañan al mercado nacional. Al ser un país petrolero, México debe gestionar con cuidado sus propios recursos y derivados.

El consultor añadió que: “extender el acuerdo con los empresarios para mantener el precio es una buena opción”. Esta práctica se realiza con éxito en Europa y otras regiones del mundo.

Los subsidios y topes a los precios son herramientas comunes para enfrentar la volatilidad financiera internacional. El gobierno busca evitar impactos negativos que puedan diezmar los ingresos fiscales del país.

La renovación de este pacto garantiza certidumbre tanto para los inversionistas como para los consumidores finales. El control de combustibles sigue siendo el eje de la política económica de la administración.