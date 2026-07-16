Recuperan Medicamentos Robados en Chalco por 2.5 mdp

Autoridades federales y estatales recuperaron en Chalco un valioso cargamento de insumos médicos y dos vehículos robados

Regeneración, 15 de julio de 2026.– Las fuerzas de seguridad pública asestaron un importante golpe a las redes delictivas que operan en territorio mexiquense.

Las dependencias federales y estatales lograron recuperar un valioso cargamento de insumos farmacéuticos y medicamentos esenciales de forma oportuna.

El decomiso del material de salud ocurrió tras un despliegue táctico en el municipio de Chalco, Estado de México.

La mercancía recuperada por las autoridades cuenta con un valor estimado de 2.5 millones de pesos.

Por consiguiente, la exitosa movilización policiaca permitió rescatar bienes indispensables para la salud y el bienestar de la población.

El Gabinete de Seguridad informó sobre el aseguramiento de los bienes este miércoles mediante un reporte oficial.

Los representantes de la federación indicaron que «un cargamento de insumos farmacéuticos y medicamentos» fue localizado gracias a las labores de inteligencia.

Localización de unidades y despliegue táctico en Chalco

En paralelo, la acción de la justicia comenzó de manera inmediata tras recibir la alerta del robo de las unidades.

Los elementos de seguridad implementaron rápidamente un cerco de búsqueda y localización terrestre para ubicar el cargamento sustraído.

Las patrullas estatales y los agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana coordinaron sus rutas de patrullaje preventivo.

Aunado a este esfuerzo, las células operativas obtuvieron resultados positivos al ubicar los transportes de carga reportados como robados.

Los oficiales de policía localizaron ambos vehículos estacionados sobre la calle Hacienda Compañía, dentro del fraccionamiento Los Héroes Chalco.

Durante la inspección física de las cajas de carga, las autoridades confirmaron el hallazgo intacto del lote de fármacos.

El decomiso de las unidades representa un avance significativo en el combate al robo de autotransporte en las carreteras del país.

Acciones ministeriales y combate a la delincuencia organizada

En este sentido, las unidades recuperadas y los insumos médicos quedaron bajo el resguardo de las autoridades correspondientes.

Las fuerzas policiales trasladaron los vehículos con grúas y presentaron la mercancía asegurada ante las oficinas del Ministerio Público.

La representación social inició de forma inmediata la carpeta de investigación para deslindar responsabilidades sobre este ilícito patrimonial.

Los peritos de la fiscalía recolectaron huellas dactilares y evidencias físicas para identificar plenamente a los integrantes de la banda.

Para finalizar la jornada, el Gabinete de Seguridad reafirmó su firme compromiso de pacificar todas las comunidades del Estado de México.

Las autoridades federales mantendrán los operativos de vigilancia en las zonas industriales para frenar el saqueo de insumos básicos.

El gobierno estatal concluyó que no habrá tregua para quienes atenten contra el patrimonio y la salud de las familias trabajadoras.