Rosa Icela: Búsqueda de Desaparecidos es Prioridad Nacional

La secretaria de Gobernación reafirma el compromiso federal con los colectivos de búsqueda. Se fortalecerán instituciones

Regeneración, 7 de mayo de 2026.– La Secretaría de Gobernación reafirmó su compromiso total con las familias de personas desaparecidas en todo el territorio mexicano.

Durante un encuentro regional, la titular de la dependencia estableció los lineamientos principales para la actual administración federal.

«La búsqueda de personas desaparecidas es una prioridad nacional», reiteró con firmeza la secretaria Rosa Icela Rodríguez.

La funcionaria destacó la importancia de ofrecer una atención cada vez más cercana y humana a los colectivos ciudadanos.

En este sentido, el Gobierno Federal busca optimizar la coordinación entre las diversas instituciones encargadas de la justicia.

La estrategia principal consiste en articular esfuerzos conjuntos para evitar acciones aisladas que retrasen los resultados esperados.

«Nos toca seguir fortaleciendo la actuación de las distintas instituciones y también nos toca corregir, si es necesario», expresó la secretaria.

El objetivo central es garantizar que las demandas legítimas de las víctimas sean atendidas con total prontitud.

Exigencias legítimas y redoblamiento de esfuerzos

Por otro lado, el subsecretario de Derechos Humanos reconoció la profunda desesperación que viven las familias ante la ausencia.

El funcionario admitió que la falta de avances en las investigaciones actuales representa un reto crítico para el Estado.

Sobre este punto, «Arturo Medina reconoció la desesperación de las familias ante la falta de avances en las investigaciones».

La prioridad absoluta para los colectivos de familiares sigue siendo localizar pronto a sus seres queridos desaparecidos.

Aunado a lo anterior, las autoridades comprenden que los esfuerzos realizados hasta la fecha no han sido suficientes todavía.

El pendiente histórico exige que las instituciones incrementen su ritmo de trabajo de manera significativa en los próximos meses.

«Mientras no encontremos a nuestros seres queridos, hay un pendiente», enfatizó el subsecretario Medina durante la reunión.

El compromiso gubernamental ahora se enfoca en triplicar las labores de búsqueda e identificación humana en el país.

Diálogo regional y fortalecimiento legal

La reunión celebrada recientemente forma parte de una serie de diálogos regionales que se extenderán por varias semanas.

Estos encuentros buscan dar continuidad a los acuerdos establecidos previamente con los grupos de víctimas y sus representantes.

Se pretende fortalecer la Ley General en la materia y actualizar el Protocolo Homologado de Búsqueda vigente.

Este proceso de escucha activa permite construir mecanismos de atención mucho más eficaces para la ciudadanía.

Finalmente, los colectivos de familias han aportado su valiosa experiencia técnica y resiliencia en este proceso de diálogo.

Su acompañamiento ha sido fundamental para orientar las políticas públicas hacia resultados tangibles en la localización de personas.

La participación de diversas comisiones nacionales asegura un enfoque integral y multidisciplinario en cada caso atendido.

Estas acciones conjuntas marcan una ruta clara hacia la justicia y la verdad en beneficio de la sociedad.