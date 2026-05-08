Filarmónica Anuncia Espectacular Temporada 2026

La Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México presenta su segunda temporada 2026. 11 programas musicales del 18 de abril al 28 de junio

Regeneración, 7 de mayo de 2026.– La Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México inicia la segunda parte de su temporada 2026.

La agrupación insignia de la capital ofrecerá once programas musicales diversos y emocionantes.

Las galas se llevarán a cabo en la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli.

El público podrá disfrutar estas presentaciones desde el 18 de abril hasta el 28 de junio.

Bajo este marco festivo, se contempla la participación de destacados directores y solistas de talla internacional.

El director artístico «Scott Yoo encabezará el primer programa con obras de Rachmaninoff y Sibelius».

La programación incluye una esperada Gala de Ópera y sesiones íntimas de música de cámara.

Esta oferta cultural busca enriquecer el panorama artístico de todos los habitantes de la ciudad.

Talento internacional y formación académica

La batuta invitada de la maestra Ligia Amadio destaca como uno de los grandes atractivos de mayo.

Ella dirigirá piezas de Fauré y Wagner, además de ofrecer una oportunidad educativa única.

«Ligia Amadio impartirá una Clase Magistral de Dirección de Orquesta el viernes 24 de abril».

Esta actividad académica está dirigida especialmente a profesionales y estudiantes de nivel avanzado.

Continuando con la excelencia musical, el maestro Raúl Delgado dirigirá un concierto especial por el Día de las Madres.

Esta gala contará con la valiosa colaboración del reconocido Estudio de Ópera de Bellas Artes.

El repertorio transitará desde el romanticismo europeo hasta piezas contemporáneas de compositores mexicanos.

Los asistentes encontrarán en cada nota una muestra de la maestría técnica de la orquesta.

Cierre de temporada y acceso cultural

La fase final de la temporada contará con la presencia de directores como Ricardo Casero e Iván del Prado.

Se interpretarán obras monumentales de Tchaikovski y Gershwin para clausurar este ciclo con gran energía sonora.

«Iván del Prado dirigirá la Obertura Cubana y Manfred para cerrar la temporada de conciertos».

Las funciones mantendrán sus horarios habituales de los sábados por la tarde y domingos al mediodía.

Para asegurar el acceso de todos, la Secretaría de Cultura mantiene políticas de descuentos muy atractivas.

Estudiantes, maestros y adultos mayores podrán adquirir sus boletos a mitad de precio en las taquillas.

La música de cámara comenzará una hora antes de cada función en el vestíbulo de la sala.

Invitamos a toda la ciudadanía a consultar la cartelera completa en los sitios oficiales de cultura.