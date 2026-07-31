Semujeres Inaugura Instalaciones en el Centro Histórico

La Secretaría de las Mujeres de la CDMX estrenó sedes con cubículos privados para víctimas de violencia. Auditorio honra a Ximena Guzmán

Regeneración, 30 de julio de 2026.– La Secretaría de las Mujeres inauguró sus nuevas instalaciones en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

La dependencia busca garantizar una atención totalmente privada para las ciudadanas que enfrentan situaciones de violencia.

Daptnhe Cuevas Ortiz encabezó el acto protocolario de apertura en la cede de Tlaxcoaque número 8.

El inmueble cuenta con cubículos individuales, salas de trabajo, oficinas operativas y un amplio auditorio principal.

En este sentido, la titular destacó que el anterior edificio resultaba altamente funcional e incómodo para las usuarias.

“Imagínense la incomodidad de hablar sobre una situación de violencia mientras en el escritorio contiguo se atiende otro caso”, enfatizó la funcionaria.

Por esta razón, la administración estatal transformó los servicios públicos para garantizar calidad, calidez y privacidad.

La funcionaria agregó que “las mujeres merecen una atención con calidad, calidez y dignidad” en todo momento.

Homenaje a Ximena Guzmán Cuevas y memoria institucional

El nuevo auditorio de la secretaría fue nombrado en honor a la destacada activista Ximena Guzmán Cuevas.

La homenajeada se desempeñó como secretaria particular de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

La ceremonia de corte de listón contó con la presencia emotiva de familiares directos de la exfuncionaria.

La inauguración coincidió estratégicamente con la conmemoración de su próximo aniversario de nacimiento el 2 de agosto.

Siguiendo esta línea de pensamiento, las autoridades locales resaltaron la enorme trayectoria comunitaria de la homenajeada.

“Este espacio representa una distinción permanente para mantener vivos la memoria, el legado y la trayectoria”, afirmó Cuevas Ortiz.

Aunado a esto, el recinto ofrecerá un entorno adecuado y motivador para todo el personal operativo de la institución.

Las trabajadoras contarán con instalaciones óptimas para atender eficientemente a la población vulnerable diariamente.

Impulso a la autonomía económica e integración institucional

Durante la jornada inaugural se realizó una edición especial de la tradicional Tiendita Feminista dentro del inmueble.

Este proyecto artesanal representa el antecedente directo de los programas gubernamentales de independencia financiera para mujeres.

Diversas participantes de esta iniciativa ciudadana han accedido exitosamente a esquemas de microcréditos públicos.

Estos apoyos económicos permiten fortalecer sus emprendimientos locales y consolidar sus negocios familiares de manera permanente.

Al respecto, la secretaria Daptnhe Cuevas señaló que “esta actividad es la abuelita de nuestro Programa de Autonomía Económica”.

La estrategia busca brindar herramientas reales para erradicar definitivamente la violencia económica en la capital.

Por último, al evento acudieron legisladoras, activistas, representantes empresariales y defensoras de derechos humanos.

Las personalidades invitadas refrendaron su compromiso de colaborar estrechamente para consolidar la equidad de género en la ciudad.