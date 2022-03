12 años cantando a Carlos Montemayor

A lo largo de 12 años, Alexandro Guerrero ha dado vida, en forma de canción a las letras de Carlos Montemayor; por más de una década el intérprete ha llevado el legado del autor a diferentes festivales y estados de la República Mexicana

FOTO: Francisco José Rodríguez Gaytán. Cuartoscuro.

“He vuelto sin rencor a tu abrazo y al mundo/ al deseo que no espera más prendas que su propia certidumbre en los labios.”

Apuntes del exilio. Carlos Montemayor.

Por: Alexandro Guerrero

RegeneraciónMx.-Difundir una obra como la de Carlos Montemayor con el objetivo de que la misma sea conocida sobre todo por las nuevas generaciones y, en general, por un público que no es necesariamente lector, requería de una propuesta creativa que la hiciera accesible en ámbitos distintos al estrictamente académico.

Carlos Montemayor nació en Parral, Chihuahua el 13 de junio de 1947 y murió en la Ciudad de México el 28 de febrero de 2010. Escritor y traductor mexicano, activista social en defensa de las comunidades indígenas y de los grupos más vulnerables de su país, Montemayor legó una vasta obra cuya importancia resalta y revela realidades, horizontes, que no imaginamos entonces en nuestro país.

LAS LETRAS SE VUELVEN CANTOS

Bajo la premisa anterior surge la idea de cantar a Montemayor, en esa primera aventura apenas una semana después de su desaparición física fue que en el histórico “Foro abierto de la Casa del Lago de la UNAM” , en Chapultepec, tuve el descaro de hacer desde el género canción, un homenaje al poeta con la letra de: “Memoria”, sonaba yo en esos tiempos con lo que aún era una banda llamada: “Pocas cosas band” que apenas se había presentado en el Festival Cervantino Callejero de Guanajuato (El de 2009 fue enorme, espléndidamente organizado con instancias y apoyo del Foro Social Mundial.)

Victoria Montemayor una de sus hijas, parte importante de esta creación, acudió a ese concierto en Casa del Lago aquel 7 de marzo, después vendría hasta el mes de diciembre del mismo 2010, otro homenaje en la entrega por primera vez del: Premio Nacional en Derechos Humanos: Carlos Montemayor en el auditorio Benito Juárez de la Asamblea Legislativa, del entonces Distrito Federal. Ya en solitario con guitarra en el estrado, sonó “Dejo abiertas las puertas”, desde ahí hasta la fecha, surgieron una cascada de recitales (el repertorio terminó constando de 11 canciones a partir de la prosa, cuento, poesía, novela y relato breve de Montemayor). Se gestaron pequeñas giras, presentaciones, bajo la realización de Tania Campos Thomas y el apoyo incondicional de Susana De la Garza.

Esteban Martínez-Negrete Saint Maurice, Ares Israel Hernández, Emilio Tello, Melina Welner, “Ito” Labra, Manuel Corona, Gisela Escalera, Adriana Camacho, Inti Terán, Alejandro Muraira, entre otros comprometidos geniales músicos compañeros, han participado y aportado a lo largo de los años en grabaciones y conciertos de esta propuesta.

GIRA CON MONTEMAYOR

La Casa de México en La Habana Cuba (Nota que cubriera Ricardo Venereo para periódico Granma tomando en cuenta que Carlos Montemayor fue el prologuista de la edición de “La historia me absolverá” a petición del Comandante Fidel Castro) tras aquella visita a Cuba donde se buscaba restaurar vínculos, iniciativa de un contingente de artistas e intelectuales de la izquierda mexicana a la isla posterior al nefando “comes y te vas”. Este homenaje se presentó también durante más de una década en espacios de San José, Costa Rica, la Feria Internacional del libro de Yucatán FILEY, Quinta Gameros y el Palacio de Alvarado (Jornadas Carlos Montemayor de Parral en Chihuahua.) Municipio Autónomo de Cherán Keri, en Michoacán, Cananea en Sonora, Feria Internacional del libro Yucatán FILEY, Centro Cultural Helénico, Mega Ofrenda de la UNAM, Escuela Nacional de Antropología e Historia/ENAH, Zócalo de la Ciudad de México, así como en las jornadas y talleres culturales del FPDT en San Salvador Atenco, Estado de México. También en recintos universitarios, emisiones radiofónicas y otros foros de resistencia del país a lo largo de 12 años, han dado cuenta de este periplo que fue uno antes y después de Ayotzinapa (he ahí la importancia de “Guerra en el paraíso”), uno antes y después de la reforma energética neoliberal de Enrique Peña Nieto (he ahí la importancia de: “El petróleo que fue de México”.) Y desde luego en vísperas del Día Internacional de la Mujer es lectura fundamental: “Las mujeres del Alba” su novela póstuma.

Este 2022 a la menor provocación: “las puertas de la casa seguirán sonoramente abiertas” en este homenaje “para estar en el mundo”.