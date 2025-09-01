500 trabajadores de Voice of America serán despedidos

«…necesitamos una organización precisa, imparcial, objetiva y que diga la verdad sobre Estados Unidos» Trabajadores de Voice of America

Regeneración, 1 de septiembre 2025– La agencia que supervisa la Voz de América y otras emisoras internacionales está eliminando empleos para más de 500 empleados.

Esto lo informó un funcionario de la administración Trump.

Dicha medida podría agravar un litigio que ya lleva meses en curso sobre el futuro de los medios de comunicación.

Recortes

Kari Lake, directora ejecutiva interina de la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales, anunció la última ronda de recortes.

Lake informó un día después de que un juez federal le impidiera destituir a Michael Abramowitz como director de la VOA.

El juez Royce Lamberth había dictaminado que la administración no había demostrado cómo cumplía con sus órdenes de restablecer las operaciones de la VOA.

Lamberth dijo que Abramowitz no será destituido sin la aprobación de la mayoría de la Junta Asesora de Radiodifusión Internacional.

Despedir a Abramowitz es «claramente contrario a la ley«, según Lamberth, lo nominó al tribunal Ronald Reagan.

Medidas

Lake publicó en redes sociales que su agencia había iniciado una reducción de personal (RIF), eliminando 532 puestos de trabajo a tiempo completo.

Añadió que la agencia «continuará cumpliendo su misión estatutaria después de esta RIF y probablemente mejorará su capacidad de funcionamiento».

«Espero tomar medidas para mejorar el funcionamiento y asegurarme de que VOA se escuche en el extranjero, donde más importa», escribió.

Respuesta

Un grupo de empleados que demandó para bloquear la eliminación dijo que la medida les daría 30 días hasta que finalicen salarios y beneficios.

“Consideramos aborrecibles los continuos ataques de Lake a nuestra agencia”, declararon en un comunicado.

“Esperamos su declaración para saber si su plan para desmantelar la VOA se llevó a cabo siguiendo el proceso de revisión que exige el Congreso.

Hasta el momento, no hemos visto ninguna prueba de ello”.

Agregaron: “Seguiremos luchando por lo que creemos que son nuestros derechos bajo la ley”.

Licencia administrativa

En junio, se enviaron notificaciones de despido a más de 600 empleados de la agencia.

Abramowitz quedó en licencia administrativa junto con casi todo el personal de la VOA. Se le informó que su despido se haría efectivo el 31 de agosto.

La administración declaró en un expediente judicial el jueves que planeaba enviar notificaciones de RIF a 486 empleados de la VOA.

También serían enviados a 46 empleados de otras agencias, pero que pretendía retener a 158 empleados de la agencia y a 108 de la VOA.

El expediente indicaba que la agencia global de medios tenía 137 «empleados activos» y otros 62 empleados en licencia administrativa.

Po su parte, la VOA tenía 86 empleados activos y 512 más en licencia administrativa.

La agencia también alberga Radio Free Europe/Radio Liberty, Radio Free Asia, Middle East Broadcasting Networks y Radio Martí, que transmite noticias en español a Cuba.

Cadenas

Estas cadenas, que en conjunto llegan a aproximadamente 427 millones de personas, datan de la Guerra Fría.

Forman parte de una red de organizaciones financiadas por el gobierno que buscan extender la influencia estadounidense y combatir el autoritarismo.

En marzo, Abramowitz advirtió que los intentos de Trump de desmantelar la VOA serían un «golpe autoinfligido» a la seguridad nacional estadounidense, afirmando:

Escucharán una narrativa antiestadounidense. Necesitamos combatir eso con la verdad».

«El desafío para Estados Unidos es esta guerra de información global en la que países como China y Rusia, nos están tomando el pelo…

… por lo tanto, creo firmemente que necesitamos una organización precisa, imparcial, objetiva y que diga la verdad sobre Estados Unidos al resto del mundo».

Preocupación

Esta semana, Trump también tomó medidas para eliminar las protecciones sindicales de un puñado de empleados federales, incluidos los de la VOA.

A principios de año, el personal de medios respaldados por Estados Unidos expresó su preocupación, luego de que Trump cerrara las agencias de medios globales.

Jaewoo Park, periodista de Radio Free Asia, declaró:

«Tenemos muchos compañeros de trabajo en diferentes servicios varios de los cuales vinieron aquí y solicitaron visas de asilo…

…si su propio gobierno supiera que trabajan para RFA [Radio Free Asia] y regresaran a su país, sus vidas correrían peligro».

Los gobiernos autoritarios han elogiado la acción.

En Myanmar, Vietnam, Laos, Camboya, hubo luchadores por la libertad y la democracia, y vinieron a trabajar a RFA.

Es muy arriesgado para ellos. Sus vidas corren peligro si Radio Free Asia no existe”, añadió.