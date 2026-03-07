Recupera Hectáreas de Suelo de Conservación en el Ajusco

Operativo interinstitucional en Tlalpan logra rescatar 85 hectáreas de zona boscosa.rPotegee el Bosque de Agua y acuíferos vitales del Ajusco

Regeneración, 6 de marzo de 2026.– El Gobierno de la Ciudad de México realizó un operativo masivo en la zona de Atzoyotla. Esta intervención permitió la recuperación de 34 hectáreas que estaban ocupadas de forma ilegal. Además, se logró salvaguardar un total de 85 hectáreas adicionales de suelo verde protegido.

El objetivo central es frenar el crecimiento urbano irregular en esta reserva natural tan importante. Se protegieron áreas clave del poblado de San Andrés Totoltepec, ubicado en la alcaldía Tlalpan.

Las autoridades buscan evitar la urbanización desmedida y preservar el patrimonio biocultural de la capital. Este territorio forma parte esencial del denominado Bosque de Agua en la zona del Ajusco.

Dicha región es vital porque recarga los mantos acuíferos que abastecen a la gran metrópoli. De este ecosistema proviene el 70% del agua que consumen diariamente los habitantes de la ciudad.

Desarticulación de asentamientos irregulares

Durante la jornada, las cuadrillas retiraron un total de 34 construcciones instaladas en el predio. Del total de estructuras, 32 eran viviendas provisionales y dos se encontraban ya semiconsolidadas. Las edificaciones tenían menos de un año de antigüedad según los registros oficiales presentados.

Los ocupantes habían iniciado un juicio legal para intentar evitar el desalojo del terreno boscoso. Sin embargo, las autoridades notificaron recientemente que el proceso jurídico fue cerrado por falta de pruebas.

El juicio no contaba con sustento suficiente para permitir la permanencia de los particulares ahí. Por este motivo, la Secretaría del Medio Ambiente procedió con estricto apego a la legalidad vigente.

La Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural ejecutó la recuperación del suelo de conservación. Se garantizó el derecho a un medio ambiente sano para toda la población capitalina hoy.

Coordinación de múltiples dependencias

El operativo interinstitucional requirió la participación de diversas secretarías y organismos especializados del gobierno. Participaron la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Gobierno para mantener el orden público. También colaboró la Secretaría de Obras y Servicios en las labores de retiro de materiales.

La Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) encabezó los esfuerzos técnicos a través de la DGCORENADR. Instituciones de derechos humanos vigilaron que el protocolo de actuación se cumpliera correctamente siempre. Incluso la Fiscalía General de Justicia y la Procuraduría Ambiental intervinieron en el proceso legal.

Otras áreas como Protección Civil y el Sistema DIF brindaron apoyo logístico durante la diligencia realizada. La Secretaría de Gestión Integral del Agua destacó la importancia hídrica de la zona rescatada. Dieciséis dependencias sumaron esfuerzos para lograr el éxito de esta misión ambiental en Tlalpan.

Servicios ecosistémicos para la ciudad

Recuperar este territorio es fundamental para garantizar la regulación climática de la cuenca de México. El área boscosa funciona como un pulmón gigante que facilita la captura de carbono atmosférico.

La biodiversidad local depende directamente de la conservación de estos suelos de origen volcánico. Los bosques de pinos, encinos y pastizales de montaña definen el paisaje de esta región.

Estos ecosistemas permiten que el ciclo del agua funcione adecuadamente para beneficio de todos. Sin suelo de conservación no hay agua para el futuro de la Ciudad de México.

La vegetación nativa ayuda a prevenir la erosión del suelo y las inundaciones en partes bajas. Mantener estas hectáreas libres de asfalto asegura que la lluvia penetre hacia el subsuelo profundo. La protección del Bosque de Agua es una prioridad estratégica para el gobierno capitalino actual.

Refugio para la fauna silvestre

La zona de Atzoyotla alberga especies emblemáticas como el pájaro carpintero y el gorrión serrano. También se registra la presencia del camaleón de montaña y el curioso falso escorpión local. El equilibrio natural se mantiene gracias a la existencia de estos ejemplares en libertad.

Un hallazgo relevante es la presencia constante del zorrillo manchado sureño en estos parajes boscosos. Este mamífero es un regulador natural que controla las poblaciones de pequeños animales e insectos. Su existencia indica un hábitat saludable con condiciones adecuadas para la vida silvestre protegida.

La recuperación del suelo confirma que aún existen corredores biológicos activos entre las áreas naturales. Estos pasos permiten el libre desplazamiento de la fauna entre los diferentes núcleos del bosque. Preservar los corredores biológicos evita el aislamiento y la extinción de las especies nativas.

Compromiso con el futuro ambiental

El Gobierno de la Ciudad de México reafirma su compromiso con la protección del medio ambiente. Las acciones en el Ajusco aseguran el bienestar de las generaciones presentes y futuras capitalinas. Se mantendrá la vigilancia constante para evitar nuevas invasiones en este cinturón verde vital.

La autoridad ambiental continuará con la estrategia de recuperación de suelos de conservación prioritarios. No se permitirán más asentamientos que pongan en riesgo el suministro de agua de la ciudad.

El patrimonio natural es propiedad colectiva y debe ser resguardado ante cualquier interés particular. Cada hectárea rescatada representa una victoria en la lucha contra el cambio climático global.

El Bosque de Agua es indispensable para la vida y la estabilidad ecológica de la región. La ley se aplicará con firmeza en todas las zonas de reserva ecológica capitalina.