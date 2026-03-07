Semar y FGR Aseguran Almacén de Huachicol en Nayarit

Autoridades federales desmantelan centro de acopio de huachicol en Nayarit. Se aseguraron vehículos y un remolque cisterna

Regeneracion, 7 de marzo de 2026.– La Secretaría de Marina y la Fiscalía General realizaron un operativo exitoso en Nayarit. Intervinieron un inmueble utilizado para almacenar combustible de procedencia ilícita en el municipio de Compostela. Esta acción representa un avance significativo contra el mercado negro de hidrocarburos.

El personal adscrito al Sector Naval de Boca de Chila encabezó las tareas de inteligencia. Las fuerzas federales detectaron actividades sospechosas en la comunidad de La Peñita de Jaltemba. El predio servía como centro de acopio estratégico para grupos de la delincuencia organizada.

Las autoridades confirmaron que el inmueble servía para ocultar recursos de origen delictivo. El resguardo del sitio fue inmediato tras confirmar la presencia de hidrocarburos robados. Este esfuerzo coordinado busca debilitar las estructuras financieras de los grupos criminales locales.

La Semar detalló que el operativo transcurrió sin incidentes violentos durante la diligencia. Se priorizó la seguridad de los habitantes cercanos al almacén de combustible clandestino. La vigilancia en la zona costera de Nayarit se mantiene de forma permanente.

Tecnología aérea en el operativo

El uso de drones fue clave para la localización exacta del almacén clandestino. Durante un vuelo de vigilancia, los dispositivos detectaron movimientos inusuales en el terreno mencionado. La tecnología de punta permitió obtener pruebas visuales antes de realizar la incursión terrestre.

La vigilancia aérea facilitó el reconocimiento de las rutas de acceso al inmueble. Gracias a los drones, se evitó poner en riesgo innecesario al personal de infantería. Esta herramienta tecnológica es fundamental para la supervisión de zonas de difícil acceso.

La Marina informó que las unidades aéreas captaron los vehículos cargados con combustible. El patrullaje digital permitió un despliegue preciso de los elementos de la Armada. La eficiencia del operativo se debió a la excelente coordinación entre pilotos y marinos.

Este método de detección reduce los tiempos de respuesta ante denuncias de robo. La Semar continúa modernizando sus tácticas para combatir el robo de combustible nacional. El uso de naves no tripuladas es ahora una pieza central en la seguridad.

Aseguramiento de vehículos y cisterna

Además del predio, los agentes federales decomisaron diversas unidades de transporte terrestre. Se aseguró un autobús y una camioneta tipo Urban dentro de las instalaciones. Dichos vehículos eran utilizados para el traslado discreto del combustible robado en Nayarit.

En el sitio también se localizó un semi-remolque tipo cisterna con carga. El contenedor almacenaba el hidrocarburo presuntamente obtenido de manera ilegal en la región. La capacidad del remolque sugiere un flujo constante de material robado en el sitio.

Los peritos de la fiscalía realizaron el inventario de los bienes muebles incautados. Cada unidad quedó bajo resguardo federal como parte de las evidencias del delito. Se investiga si los vehículos cuentan con reportes de robo o alteraciones físicas.

El equipo especializado de la Semar verificó el estado del combustible asegurado. Se tomaron muestras para determinar el tipo de hidrocarburo y su posible origen. Este decomiso afecta directamente la logística de distribución de la delincuencia organizada.

Declaraciones de las autoridades

La Secretaría de Marina emitió un comunicado sobre la importancia de esta acción. «Se realizó el aseguramiento del inmueble y de un autobús» detalló la institución naval. También se mencionó el decomiso de una camioneta Urban y un remolque cisterna.

La dependencia subrayó que estas labores forman parte del Plan de Seguridad. «El predio era utilizado por la delincuencia organizada» para fines de almacenamiento ilegal. Las autoridades reafirmaron su compromiso de erradicar el huachicol en las costas mexicanas.

Por su parte, la FGR inició las carpetas de investigación correspondientes al caso. El Ministerio Público Federal recibió todos los objetos puestos a su disposición oficial. Se busca identificar a los propietarios del predio y a los operadores logísticos.

La Marina destacó la importancia de la denuncia ciudadana en estos procesos judiciales. «El inmueble y los objetos quedaron a disposición» de las autoridades competentes. Se espera que las investigaciones arrojen más datos sobre los grupos involucrados.

Procesos legales y ministeriales

El caso fue turnado de inmediato al Ministerio Público Federal en Nayarit. Se integrará una carpeta de investigación por delitos contra la Ley de Hidrocarburos. Las pruebas obtenidas por la Semar son fundamentales para el proceso jurídico actual.

Expertos de la FGR analizan la documentación encontrada en el almacén de Compostela. Buscan rastros que vinculen a los responsables con otras actividades ilícitas regionales. La cadena de custodia de las unidades aseguradas se mantiene bajo estricto control.

El inmueble permanecerá sellado mientras se desahogan las diligencias de ley necesarias. Las autoridades federales podrían solicitar la extinción de dominio del predio asegurado. Esta medida busca que los bienes del narco pasen al patrimonio nacional.

La vigilancia en Compostela se reforzará tras el hallazgo de este centro logístico. Se realizarán nuevos patrullajes preventivos para detectar otros puntos de almacenamiento similar. La justicia federal determinará las sanciones para quienes resulten implicados en esto.

Impacto en la seguridad regional

Este operativo debilita el mercado de combustible robado en el estado de Nayarit. La recuperación de hidrocarburos protege el patrimonio de todos los ciudadanos mexicanos. Se evita que las ganancias ilícitas financien más actos de violencia armada.

La presencia de la Marina en Boca de Chila garantiza mayor tranquilidad. Se combate la impunidad con acciones directas y resultados tangibles para la sociedad. El control territorial es clave para evitar que el huachicol se arraigue.

Las acciones coordinadas entre Semar y FGR demuestran unidad institucional efectiva. El uso de drones seguirá siendo prioritario en las misiones de vigilancia costera. Nayarit se mantiene bajo observación especial por su importancia logística y turística.

La lucha contra el robo de combustible es una tarea diaria e incansable. Estas acciones preventivas salvan recursos valiosos para el desarrollo económico del país. La seguridad energética nacional es un pilar que la Marina defiende con orgullo.