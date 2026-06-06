Visados de Selección de Irán para Mundial 2026 Generan Disputa

El embajador estadounidense en Turquía confirmó visados para futbolistas de Irán, pero hay retrasos en el cuerpo técnico para el Mundial 2026

Regeneración, 5 de junio de 2026.– En el marco de los preparativos mundialistas, el embajador de Estados Unidos en Turquía anunció la aprobación de visados deportivos.

Tom Barrack confirmó en redes sociales la emisión de documentos oficiales para los futbolistas de la selección de Irán.

El diplomático estadounidense expresó textualmente en su cuenta de X: “Los deportes trascienden las fronteras y deseamos dar la bienvenida a participantes y aficionados de todo el mundo”.

Por el contrario, la agencia de noticias Fars reportó que el beneficio no alcanzó a la totalidad de la delegación.

Algunos integrantes del cuerpo técnico y administrativo del conjunto asiático aún no reciben los permisos migratorios correspondientes.

La falta de estos documentos de viaje genera incertidumbre sobre el traslado completo del equipo hacia el continente americano.

El combinado iraní planea volar de Turquía a España antes de viajar a su base final de entrenamiento.

Gestiones federativas y logística del traslado

Ante este complejo panorama logístico, los directivos del balompié iraní realizaron trámites directos ante las autoridades del futbol internacional.

El presidente de la Federación Iraní, Mehdi Taj, coordinó la entrega masiva de pasaportes en la sede diplomática norteamericana.

Las gestiones buscan destrabar los permisos restantes para asegurar la participación oportuna de todo su personal de apoyo.

El directivo Mehdi Taj declaró con optimismo: “Creo que se expedirán todos los visados y que ya no habrá ningún problema”.

A su vez, el campamento base del equipo debió ser modificado debido a las crecientes tensiones políticas internacionales.

Originalmente la delegación planeaba concentrarse en Arizona, pero finalmente eligió la ciudad fronteriza de Tijuana en territorio mexicano.

México ya emitió los visados correspondientes la semana pasada para facilitar el libre ingreso de toda la escuadra.

La selección disputará de cualquier forma sus tres partidos de la fase de grupos en sedes de Estados Unidos.

Impacto de la geopolítica en el torneo

Resulta oportuno señalar que este conflicto diplomático convierte la justa deportiva en un complejo escenario de disputa internacional.

Analistas destacan que es la primera vez que un país anfitrión recibe a una nación con relaciones rotas.

Las tensiones bélicas vigentes en el Medio Oriente influyen de manera directa en los procesos migratorios del evento.

La Copa del Mundo se sitúa justo en la intersección de esa contradicción entre deporte y movilidad global.

Finalmente, las restricciones migratorias afectarán de forma drástica la asistencia de los aficionados procedentes de territorio iraní.

Los seguidores enfrentan barreras burocráticas severas, escasez de visados y la absoluta falta de rutas de viaje comerciales directas.

El trayecto requiere realizar múltiples escalas costosas desde Teherán para poder ingresar legalmente a las sedes de Norteamérica.

El futbol profesional no puede sustraerse de la realidad política que define las fronteras del mundo actual.